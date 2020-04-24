Олег Хорохордин: Республика Алтай плохо самоизолируется

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступил с официальным обращением к жителям региона. Видео он разместил в своем официальном Instagram-аккаунте.
Ситуация с коронавирусной инфекцией осложняется. У нас в регионе выявлено уже 14 случаев заболевания, в том числе пять – за прошедшие сутки. ⠀ В основном они – завозные, в том числе и те, которые были выявлены последними. Заболевшие люди либо сами вернулись из других регионов, либо контактировали с приезжими. ⠀ Мы принимаем все возможные меры для того, чтобы сдержать распространение заболевания – отменены все массовые мероприятия, точки общепита работают только через доставку, закрыты все туробъекты. Мы внимательно следим за исполнением этих ограничений. ⠀ На въездах в Республику Алтай дежурят патрули полиции и специалисты Роспотребнадзора, которые проверяют каждый въезжающий автомобиль и выдают документы о необходимости самоизоляции на 14 дней. Помогают нам и руководители соседних субъектов, призывая жителей не посещать Горный Алтай в туристических целях. ⠀ При этом я с сожалением констатирую, что уровень самоизоляции у нас очень низкий. На улице много людей, машин. Напоминаю, что это небезопасно – только в Горно-Алтайске выявлено уже семь заболевших. ⠀ Мы и дальше будем делать всё возможное для того, что не допустить осложнения ситуации, но без вашей помощи, без вашей личной ответственности нам не справиться. Я убедительно прошу каждого – оставайтесь, пожалуйста, дома, отнеситесь к происходящему со всей серьезностью, позаботьтесь о своем здоровье и безопасности ваших близких.
Хорохордин заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе осложняется, за последние сутки выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом. Глава республики уточнил, что большинство из них – завозные: заболевшие либо приехали из других регионов, либо контактировали с приезжими.
По словам губернатора, сейчас в республике принимаются все возможные меры для сдерживания коронавируса. Отменены массовые мероприятия, точки общественного питания работают только в режиме доставки, а каждый въезжающий на территорию региона автомобиль останавливают полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, выдавая постановление о самоизоляции на 14 дней.
При этом Хорохордин отметил низкий уровень самоизоляции в регионе. Он попросил население помочь сдержать распространение заболевания и оставаться дома, относясь к происходящему со всей серьезностью.
Как ранее сообщил amic.ru, на данный момент в Республике Алтай зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом.
Комментарии
Его похоже не остановить. Вакцины обещают только в следующем года. За лето надо, чтоб по максимуму население перенесло, чтоб без осложнений.
Как он собирается контролировать там куча мелких поселков, все расползаются, надо было раньше при нулевой цифре вояками трассу закрывать, теперь уже поздно, там и тесты сделать проблемма ловить по лесам народ
сначала надо всем необходимым в изоляции обеспечить, а вот уже потом имеют право что-то требовать!