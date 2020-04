Олег Хорохордин: Республика Алтай плохо самоизолируется

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложняется. У нас в регионе выявлено уже 14 случаев заболевания, в том числе пять – за прошедшие сутки. ⠀ В основном они – завозные, в том числе и те, которые были выявлены последними. Заболевшие люди либо сами вернулись из других регионов, либо контактировали с приезжими. ⠀ Мы принимаем все возможные меры для того, чтобы сдержать распространение заболевания – отменены все массовые мероприятия, точки общепита работают только через доставку, закрыты все туробъекты. Мы внимательно следим за исполнением этих ограничений. ⠀ На въездах в Республику Алтай дежурят патрули полиции и специалисты Роспотребнадзора, которые проверяют каждый въезжающий автомобиль и выдают документы о необходимости самоизоляции на 14 дней. Помогают нам и руководители соседних субъектов, призывая жителей не посещать Горный Алтай в туристических целях. ⠀ При этом я с сожалением констатирую, что уровень самоизоляции у нас очень низкий. На улице много людей, машин. Напоминаю, что это небезопасно – только в Горно-Алтайске выявлено уже семь заболевших. ⠀ Мы и дальше будем делать всё возможное для того, что не допустить осложнения ситуации, но без вашей помощи, без вашей личной ответственности нам не справиться. Я убедительно прошу каждого – оставайтесь, пожалуйста, дома, отнеситесь к происходящему со всей серьезностью, позаботьтесь о своем здоровье и безопасности ваших близких.

