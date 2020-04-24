Олег Хорохордин: Республика Алтай плохо самоизолируется

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступил с официальным обращением к жителям региона. Видео он разместил в своем официальном Instagram-аккаунте.

Хорохордин заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе осложняется, за последние сутки выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом. Глава республики уточнил, что большинство из них – завозные: заболевшие либо приехали из других регионов, либо контактировали с приезжими.

По словам губернатора, сейчас в республике принимаются все возможные меры для сдерживания коронавируса. Отменены массовые мероприятия, точки общественного питания работают только в режиме доставки, а каждый въезжающий на территорию региона автомобиль останавливают полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, выдавая постановление о самоизоляции на 14 дней.

При этом Хорохордин отметил низкий уровень самоизоляции в регионе. Он попросил население помочь сдержать распространение заболевания и оставаться дома, относясь к происходящему со всей серьезностью.

Как ранее сообщил amic.ru, на данный момент в Республике Алтай зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом.