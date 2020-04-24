Минздрав подтвердил первый случай смерти пациента с коронавирусом в Алтайском крае

Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило первый случай смерти человека с коронавирусом в регионе. Умер 63-летний мужчина, который несколько лет находился на гемодиализе, что значительно осложняло лечение инфекции.
"Врачи до последнего боролись за жизнь больного, но сопутствующие заболевания не позволили победить смерть. Дорогие мои земляки, я еще и еще раз убедительно прошу вас соблюдать все предписанные санитарными властями меры безопасности, особое внимание – самоизоляции", – прокомментировал ситуацию Виктор Томенко.
Он добавил, что особые меры вводятся в Змеиногорском районе: ограничивается передвижение людей, работа организаций, предпринимаются усиленные меры дезинфекции транспорта и учреждений.
Ранее информация о смерти первого пациента с коронавирусом появилась в СМИ. Сообщалось, что умер мужчина с почечной недостаточностью из села Логовское Первомайского района.
Комментарии
символично.
Может пора а Барнауле всю шолупонь бюджетную выгнать в рейды, местных ИП закрыли разогнали общепит и парикмахерские, а в это же время гости с шаурмой и свалки типа Семейного Бикса и мира одежды продолжают работать, им пофиг на местные указы и народ, на рынках пир во время чумы какая может быть безопастнос ь в железных ларьках на асфальте бед воды и света
Несколько лет на гемодиализе??????? Нифига себе... А точно причина смерти в коронавирусе????
Спасибо врачам что бились до последнего вздоха.
Родне соболезнования.