Минздрав подтвердил первый случай смерти пациента с коронавирусом в Алтайском крае

Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило первый случай смерти человека с коронавирусом в регионе. Умер 63-летний мужчина, который несколько лет находился на гемодиализе, что значительно осложняло лечение инфекции.

"Врачи до последнего боролись за жизнь больного, но сопутствующие заболевания не позволили победить смерть. Дорогие мои земляки, я еще и еще раз убедительно прошу вас соблюдать все предписанные санитарными властями меры безопасности, особое внимание – самоизоляции", – прокомментировал ситуацию Виктор Томенко.

Он добавил, что особые меры вводятся в Змеиногорском районе: ограничивается передвижение людей, работа организаций, предпринимаются усиленные меры дезинфекции транспорта и учреждений.

Ранее информация о смерти первого пациента с коронавирусом появилась в СМИ. Сообщалось, что умер мужчина с почечной недостаточностью из села Логовское Первомайского района.