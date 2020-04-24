60 пациентов с коронавирусом скончались в России за минувшие сутки

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах, а общее число инфицированных достигло 68 622 человек, информирует оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Дагестане.
За последние 24 часа от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 60 человек, излечились – 677. В общей сложности число летальных исходов достигло 615, выписались из больниц за время с начала эпидемии в стране – 5 568 человек.
В Алтайском крае, по данным на 24 апреля, отмечено 152 случая заражения COVID-19. Выздоровели и выписаны из больницы 18 человек. Один человек умер. Это 63-летний житель села Логовское Первомайского района.
Комментарии
Уважаемый редактор!
Может, лучше — про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! — год подряд
То тарелками пугают —
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
выписаны из больницы 18 человек. Один человек умер
Ну вот, на 18 выздоровевших 1 умерший, а в Англии на 1 выздоровевшего 26 умерших
А в новостях уже кричать начали все на спад идет корона, ан нет аднака. Ждем цифровизацию передвижения, бордюр-тротуарович предложил на всю страну пропуска замутить.
24.04.2020 16:23
Alex1976
Вы больше оленевода слушайте.
В КНДР и Туркмении ни одного зараженного.
В Туркмении нет такого слова "коронавирус", запрещено.
Ну вот, на 18 выздоровевших 1 умерший, а в Англии на 1 выздоровевшего 26 умерших
А сколько за последние 2 месяца умерло, так и не обследованные на вирус.
> А сколько за последние 2 месяца умерло, так и не обследованные на вирус.
Интереснее бы узнать, а сколько уже переболело "так и не обследованные на вирус", и не за два месяца, а месяца за 4-5. Тут вся статистика ляжет..