60 пациентов с коронавирусом скончались в России за минувшие сутки

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах, а общее число инфицированных достигло 68 622 человек, информирует оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Дагестане.

За последние 24 часа от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 60 человек, излечились – 677. В общей сложности число летальных исходов достигло 615, выписались из больниц за время с начала эпидемии в стране – 5 568 человек.

В Алтайском крае, по данным на 24 апреля, отмечено 152 случая заражения COVID-19. Выздоровели и выписаны из больницы 18 человек. Один человек умер. Это 63-летний житель села Логовское Первомайского района.