В пандемию коронавируса люди стали больше слушать радио

Европейская Медиагруппа (EMG) поделилась данными исследований о влиянии пандемии COVID-19 на радийную сферу. Она опубликовала итоги опроса жителей Москвы, который провела компания Mediascope.

Согласно ему, среди респондентов 84% соблюдают режим самоизоляции. Это более восьми миллионов человек старше 12 лет*.

Среди опрошенных 74,5% москвичей стали слушать радио больше обычного или не изменили своих привычек. Из самоизолированных таких 72%.

В мире ситуация похожа. Процент радиослушателей и продолжительность прослушивания растет, а также изменяется праймовое время. Так, в Нидерландах увеличивается среднее время за счет роста прослушивания радио дома. Еженедельная аудитория остается стабильной – на уровне 87%, что составляет 13,2 млн голландцев в возрасте 10 лет и старше**.

Nielsen сообщает, что 28% американцев в связи со вспышкой COVID-19 также проводят больше времени с радио, а 55% не изменяют свои привычки и слушают его столько же.

Как заявляет европейская медиа и развлекательная компания Global, в марте на 15% вырос ежедневный охват радиослушателей, а также на 9% увеличилась продолжительность нахождения их на волне станций. 11% людей начали чаще пользоваться радио через смарт-спикеры.

Жители Германии стали больше слушать радио онлайн. Согласно данным исследования Radioanalyzer, увеличение произошло на 22%.

*Источник: Mediascope, R-Index,Москва, онлайн-анкетирование, дата проведения опроса: 23.03-19.04.2020 г., Все 12+, слушатели радио (за последние 30 дней).

** egta.com