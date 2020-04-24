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"Мы вас понимаем, но". Чем недовольны подписчики Томенко в Instagram?

, ИА "Амител"
Очередной пост губернатора собрал сотни комментариев

Подписчики губернатора Алтайского края в Instagram бурно отреагировали на очередной пост главы региона, посвященный коронавирусу. Виктор Томенко вечером 23 апреля поделился информацией о Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе, где произошло массовое заражение рабочих. А уже 24 апреля глава региона фактически закрыл муниципалитет от внешнего мира и ввел на его территории жесткий карантин.

"Выявлены и госпитализированы заболевшие, более сорока человек. Продолжается работа по определению контактных с ними лиц. В ходе этой работы медики выявили еще более пятидесяти человек, у которых подозревается коронавирусная инфекция. Сейчас Роспотребнадзор проводит повторный анализ", – написал губернатор накануне. А уже в пятницу, 24 апреля, Виктор Томенко запретил всем проживающим на территории муниципалитета покидать жилища. Можно выходить только за продуктами и в аптеку, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома, выносить мусор и ухаживать за недееспособными.

Губернатор – грамотный, а команда…

Для многих интернет-пользователей информация о произошедшим на руднике оказалась не новой, кто-то ее успел прочитать в СМИ. Ряд подписчиков поспешили переложить ответственность на контролирующий орган и профильное министерство, выразив недоумение, как власть допустила подобное развитие событий.

"Губернатор в регионе ответственный и грамотный, но команда оставляет желать лучшего. Как могли службы Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения допустить такую вспышку болезни на руднике? Почему не предусмотрели все варианты развития событий? Был ли ежедневный мониторинг по приезжим из других регионов? Более 100 человек оказались заложниками этого вируса из-за преступной халатности руководства рудника и Роспотребнадзора", – высказывает свое мнение один из жителей.

Других читателей не меньше заботит вопрос о том, что часть потенциально инфицированных шахтеров поместили в медучреждение Рубцовска на вынужденный двухнедельный карантин. Горожане полагают, что тем самым повышается риск распространения COVID-19 и в их населенном пункте.

"Причем здесь Змеиногорск? Что сделано для того, чтобы распространение не началось в Рубцовске? Ведь все заболевшие и карантинные именно в Рубцовске!" – эмоционально вопрошает один из подписчиков Томенко.

Тем временем губернатор, по сути, закрыл Змеиногорский район. Так, запрещен въезд транспорта на территорию района, а также выезд оттуда. Разрешение могут получить только те, кто имеет специальный пропуск, выданный администрацией.

Перемещаться на общественном транспорте можно только в масках и соблюдая дистанцию. На самом руднике режим карантина будет установлен особенно жестко. Все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию предприятия.

Заблокировали и отрапортовали

Впрочем, есть и те подписчики, кто отвлекается от заявленной темы и смотрит на проблему гораздо шире. Многие согласны с мнением, что жесткий карантин действительно нужен, но из-за того, что власть не продумала меры поддержки для тех, кто потерял работу, люди фактически остались без средств к существованию.

 "Уважаемый губернатор, мы все сидим дома, у нас нет доходов! Кто-то доедает последние запасы! А по телевизору опять вчера говорили, что Алтайский край не подает заявки на финансирование, 33 млрд выделили регионам. На приобретение средств защиты, на увеличение количества коек и прочее. Это называется очковтирательство… Или у нас полные аптеки масок?! А может дешевых антисептиков завались?! Заблокировали работу всем и отрапортовали "наверх", вот и вся ваша борьба с коронавирусом", – критически настроен еще один пользователь Instagram.

Вероятно, имеется в виду критика в адрес Алтайского края от главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Накануне он заявил, что руководители нескольких регионов не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. В их числе оказались и два Алтая.

По традиции есть и те, кто жалуется на нарушителей режима самоизоляции и высказывает недоумение, для чего было вводить все ограничения, если трудно их контролировать.

"Виктор Петрович, почему стадионы и спортзалы закрыты, зато пивбары открыты на каждом углу, даже в жилых домах? Проходил вчера мимо одного, так там шел кутеж, зато детская спортплощадка в 100 м была обвязана лентами", – негодует барнаулец. Впрочем, он такой не один. Накануне свое недоумение от работающих точек по продаже алкоголя выразил и краевой омбудсмен Борис Ларин. Уполномоченный по правам человека согласился с мнением, что пивбары должны быть закрыты.

"Просто позорище с этим режимом самоизоляции... Не режим ЧС, а режим повышенной готовности. К чему? И от вируса не защитили никого, и экономику добили. Это только цветочки, дальше ягодки, покупательная способность у всех упадет и уже даже если скоро все откроют, ничего кроме еды никто покупать не будет. Федеральному и региональным правительствам с их "принятыми эффективными мерами поддержки населения" низкий поклон и горячая благодарность за то, что бросили с проблемой один на один каждого гражданина РФ. Впрочем, как и всегда..." – делает неутешительный вывод интернет-пользователь.

Жесткие меры должны быть мягкими

Многие подписчики Виктора Томенко обращают внимание на то, что указ губернатора по-прежнему не дает возможности части предпринимателей выйти на работу. Это частные медклиники, представители бьюти-индустрии и т.д.

И если последние, похоже, уже отчаялись и перешли на полулегальное существование, то часть предпринимателей старается честно исполнять предписание властей, но долго, по-видимому, не протянут.

"Виктор Петрович, мы вас понимаем, у вас сверху указ. Но ведь наш край и до этого был бедным регионом, дайте людям работать. У меня 12 сотрудников, деньги на зарплату заканчиваются, резервный фонд пустой скоро будет. А это 360 тысяч ежемесячно. Людей не хочу терять, и их жалко. Еще месяц и, думаю, другая пандемия будет. И уверен, не только на нашем предприятии такие проблемы. Давайте хоть пропуска какие. Жесткие меры должны быть мягкими. Все революции делались в период голода и недовольства людей", – рисует мрачную картину будущего представитель малого бизнеса.

Добавим, всего под последним постом губернатора оставили комментарии более 400 человек. Относительно других "коронавирусных" публикаций это немного. Примечательно, что за последние недели число подписчиков у Виктора Томенко выросло и достигло почти 85 тысяч человек. Возможно, это отражает потребность людей в информации из первых рук, или  – что куда важнее – слышать напрямую слова поддержки от руководителя региона.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

24.04.2020 17:12
гость

У меня 12 сотрудников, деньги на зарплату заканчиваются, резервный фонд пустой скоро будет

Так вроде бы выделили минималку на каждого работника на предприятия, которые закрыты? Может Виктор Петрович ответит на это сообщение, объяснит?

24.04.2020 17:17
- гость -

Губернатор, прокомментируйте, пожалуйста, информацию об увольнении медиков в космических костюмах в Змеиногорске. Говорят, их заставили написать заявление по собственному желанию. А в чем они провинились?

24.04.2020 17:37
- гость -

Многие подписчики Виктора Томенко обращают внимание на то, что указ губернатора по-прежнему не дает возможности части предпринимателей выйти на работу.
--------
Очень хорошо, что хотя бы не дает возможности части предпринимателей выйти на работу.
Но тогда надо дать им пособие по безработице в размере МРОТ. Чтобы люди могли купить продукты.

24.04.2020 17:39
- гость -

24.04.2020 17:17
- гость -
Губернатор, видимо, полагает, что в Змеиногорске избыток медиков.

24.04.2020 17:39
- гость -

Как могли службы Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения допустить такую вспышку болезни на руднике? Почему не предусмотрели все варианты развития событий? Был ли ежедневный мониторинг по приезжим из других регионов?

А ответы есть?

24.04.2020 17:55
змеиногорец

неужели Змеиногорская ситуация не урок желающим работать

24.04.2020 17:55
- гость -

17.17
Даже если и завались, чего они плохого тди незаконного сделали то? Ну если это правда. Это забота государства такая?

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