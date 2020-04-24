В Алтайском крае рассылают очередные фейковые сообщения

В социальных сетях в очередной раз распространяется заведомо ложная информация о коронавирусе. В этот раз некоторые жители Алтайского края получили сообщения о пропитанных наркотиком бесплатных медицинских масках, предупреждают в ГУ МВД по региону.
"Новая вещь происходит сейчас. Люди ходят от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это новая инициатива местных властей. Они просят вас надеть маску, чтобы посмотреть, подходит ли она вам. Это пропитано химикатами с наркотическим действием. После этого они грабят тебя! Пожалуйста, не принимайте маски от посторонних лиц. Помните, это критическое время, люди отчаялись, уровень преступности будет расти", – сказано в фейковой рассылке.
В полиции заявили, что никаких подобных действий с раздачей и примеркой защитных изделий местные органы власти не инициировали, а со стороны жителей с аналогичными заявлениями никто не обращался.
В региональном МВД призывают население пользоваться только официальными источниками информации и не доверять анонимным сообщениям с сомнительным содержанием.
Комментарии
Найдут и накажут, если этот фейк идет не из-за границы
Дыма без огня не бывает.
Если такие слухи идут, надо рассказывать и опровергать. Как сделано в статье. Исходник вряд ли найдут, но часто люди, получившие инфу в числе вторичных искренне верят, не осознают, что фейк.
не доверять анонимным сообщениям с сомнительным содержанием
В этом анонимном сообщении по сути призывают быть осторожным, не открывать дверь посторонним. В чем опасность такого сообщения? Вполне разумный совет. Написана может и хрень, а совет то вполне разумный. Дверь не открывайте, что не так?
Мне пофигу. Я не доверяю ни рассылкам, ни благодетелям, раздающим маски.
24.04.2020 17:43
- гость -
А и не надо искать первоисточник, предусмотрена ответственность за репост. Начнут наказывать, не будут постить непроверенную информацию.