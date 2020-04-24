Высокая стоимость и низкая безопасность. Исследователи оценили транспорт Барнаула

Барнаул занял 29-е место в списке городов с лучшей транспортной системой. Исследование провела компания Simetra, результаты опубликованы на ее сайте.

Аналитики сравнили транспорт из 60 городов страны по пяти критериям: физической и ценовой доступности, эффективности, безопасности и удобству. Барнаул занял в списке 29-е место.

По мнению исследователей, главным недостатком общественного транспорта города является его низкая безопасность и отсутствие устойчивого развития, а также высокая цена со слабым распространением проездных билетов. При этом аналитики довольно высоко оценили физическую доступность и эффективность барнаульского транспорта. Комфорт и удобство оказались на среднем уровне.

Также исследователи отметили и то, что транспорт Барнаула в основном представлен машинами большой вместимости, что является редкостью для региональных центров. При этом экологически чистых видов транспорта в городе лишь треть.

Как ранее сообщил amic.ru, из-за пандемии COVID-19 в Барнауле пассажиропоток упал почти на 50%.