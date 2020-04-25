В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом

Еще у 51 человека в Змеиногорском районе подтвердился COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Заболевшие – это контактные лица ранее заразившихся сотрудников Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы".

Еще 12 человек заболели коронавирусной инфекцией в других муниципальных образованиях Алтайского края. Таким образом, общее число заражений за сутки составило 63.

Как уже сообщал amic.ru, 23 апреля первоначальные тесты у этих людей дали положительный результат. Анализы перепроверили в лаборатории Роспотребнадзора и подтвердили 51 новый случай заболевания.

Как уже сообщал amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. В число его контактов вошли более 70 человек. Позднее оперштаб Алтайского края подтвердил наличие коронавируса еще у 37 работников рудника.

Губернатор Виктор Томенко ввел 24 апреля жесткие ограничительные меры в Змеиногорском районе в связи со вспышкой коронавируса. В частности, жителям муниципалитета запрещается выходить из дома, въезд в район и выезд из него закрыт. Это касается и транзитного транспорта.

Таким образом, на данный момент в Алтайском крае подтверждены 215 случаев заболевания COVID-19, из них 14 детей. Вылечились 22 человека. Один человек скончался.