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В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом

, ИА "Амител"
Роспротребнадзор перепроверил результаты первых тестов контактных лиц шахтеров из Змеиногорска
Корбалихинский рудник / Фото: Sib-pm.ru

Корбалихинский рудник / Фото: Sib-pm.ru

Еще у 51 человека в Змеиногорском районе подтвердился COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Заболевшие – это контактные лица ранее заразившихся сотрудников Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы".

Еще 12 человек заболели коронавирусной инфекцией в других муниципальных образованиях Алтайского края. Таким образом, общее число заражений за сутки составило 63.

Как уже сообщал amic.ru, 23 апреля первоначальные тесты у этих людей дали положительный результат. Анализы перепроверили в лаборатории Роспотребнадзора и подтвердили 51 новый случай заболевания. 

Как уже сообщал amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. В число его контактов вошли более 70 человек. Позднее оперштаб Алтайского края подтвердил наличие коронавируса еще у 37 работников рудника.

Губернатор Виктор Томенко ввел 24 апреля жесткие ограничительные меры в Змеиногорском районе в связи со вспышкой коронавируса. В частности, жителям муниципалитета запрещается выходить из дома, въезд в район и выезд из него закрыт. Это касается и транзитного транспорта. 

Таким образом, на данный момент в Алтайском крае подтверждены 215 случаев заболевания COVID-19, из них 14 детей. Вылечились 22 человека. Один человек скончался.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.04.2020 11:47
- гость -

Но, шахту не закроем, потому что, как я и сказал: "мы - жадные свиньи".

25.04.2020 11:56
- гость -

Распределение случаев коронавируса по городам и районам:
Змеиногорский район – 89 человек,
Барнаул - 65 человек,
Бийск – 11 человек,
Поспелихинский район (с. Николаевка – 5, с. Поспелиха – 2) – 7 человек,
Горняк – 6 человек,
Павловский район (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 2) - 5 человек, Рубцовский район (с. Веселоярск) - 5 человек, Рубцовск – 5 человек
Камень-на Оби – 5 человек,
Змеиногорск – 3 человека,
Крутихинский район (село Крутиха) – 3 человека,
Первомайский район (с. Логовское) – 2 человека, Советский район (с. Советское). – 2 человека,
Заринск – 1 человек,
Новоалтайск – 1 человек,
Родинский район (п. Мирный) – 1 человек,
Троицкий район (село Троицкое) – 1 человек,
Целинный район (село Верх-Марушка) - 1 человек,
Михайловский район - 1 человек,
Яровое – 1 человек.
Источник: https://www.ap22.ru/paper/63-novyh-sluchaya-koronavirusa-podtverdili-v-Altayskom-krae-za-sutki.html

25.04.2020 11:57
- гость -

Распределение случаев коронавируса по городам и районам:
Змеиногорский район – 89 человек,
Барнаул - 65 человек,
Бийск – 11 человек,
Поспелихинский район (с. Николаевка – 5, с. Поспелиха – 2) – 7 человек,
Горняк – 6 человек,
Павловский район (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1,
с. Павловск – 2) - 5 человек,
Рубцовский район (с. Веселоярск) - 5 человек,
Рубцовск – 5 человек
Камень-на Оби – 5 человек,
Змеиногорск – 3 человека,
Крутихинский район (село Крутиха) – 3 человека,
Первомайский район (с. Логовское) – 2 человека,
Советский район (с. Советское). – 2 человека,
Заринск – 1 человек,
Новоалтайск – 1 человек,
Родинский район (п. Мирный) – 1 человек,
Троицкий район (село Троицкое) – 1 человек,
Целинный район (село Верх-Марушка) - 1 человек,
Михайловский район - 1 человек,
Яровое – 1 человек.
Источник: https://www.ap22.ru/paper/63-novyh-sluchaya-koronavirusa-podtverdili-v-Altayskom-krae-za-sutki.html

25.04.2020 12:13
- гость -

Кольцово не подтвердило заражение коронавирусом в Яровом.

25.04.2020 12:30
- гость -

Зачем из Башкирии сюда едут? Свои без работы сидят...

25.04.2020 12:31
- гость -

В Европе, Америке и Японии приступили к сворачиванию вирусного идиотизма и запуску экономики путём стимулирования спроса (по-другому - никак).

25.04.2020 12:36
Гость

Ниче не понимаю, в Бийск приехал мужик к бабушке, 5 дней болел когда стало плохо обратился к врачам и как тут же написали журналисты, из котактных никто ни у кого не выявлен ковид, а здесь толпа народа под сотню человек сразу заразилась, это вот как, что за вирус такой загадочный, избирателный?

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