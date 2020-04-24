Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе дня празднования окончания Второй мировой войны. Отныне памятное событие в России будут отмечать 3 сентября, сообщается на портале правовой информации.
Ранее датой окончания Второй мировой войны было 2 сентября.
Как уже сообщал amic.ru, 15 апреля Госдума решила перенести дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Тогда отмечалось, что инициатива направлена на укрепление исторических основ, патриотических традиций и сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне.
Добавим, что дату 3 сентября указывали на обратной стороне медали, которой награждали участников боев с Японией.
Комментарии
дату 3 сентября указывали на обратной стороне медали, которой награждали участников боев с Японией
Япония выразит протест
Шуфутинский в шоке
Шафутинский японец?
Есть две даты: 1 дата - окончания 2 Великой Отечественной войны и 2 дата - окончание мировой войны. Не путайте! Также как и 2 даты начала разных войн.
Во как то сразу Полегче стало, оочень нужное решение, особенно в разгар ипедемии
Ждем новостей: путин перенес начало лета на осень, путин отменил законы физики, путин запретил короновирусу заражать россииян
Ну наконец то!
Никакой закон не может изменить исторического факта, что Вторая мировая война закончилась 2 сентября в 4 утра по московскому времени.
У мемов про третье сентября случился фальш-старт!
Парад 9 мая перенесут на 3 сентября?
На чужих костях
А когда будет парад по случаю победы над коронаровирусом