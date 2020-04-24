Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе дня празднования окончания Второй мировой войны. Отныне памятное событие в России будут отмечать 3 сентября, сообщается на портале правовой информации.

Ранее датой окончания Второй мировой войны было 2 сентября.

Как уже сообщал amic.ru, 15 апреля Госдума решила перенести дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Тогда отмечалось, что инициатива направлена на укрепление исторических основ, патриотических традиций и сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне.

Добавим, что дату 3 сентября указывали на обратной стороне медали, которой награждали участников боев с Японией.