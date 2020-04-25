Суббота, 25 Апрель, 08:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
18°

68622 +0
Обь
437см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Алтай в огне. В Озерках тушат пожары, от которых пострадали сотни лесных гектаров

, ИА "Амител"
Специалисты допускают, что в лесничестве действовали поджигатели
Фото: amic.ru / Александр Соколов

Фото: amic.ru / Александр Соколов

В Озерках продолжают устранять последствия сразу нескольких пожаров, которые произошли 23 апреля / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Специалисты алтайского Минприроды называют 23 апреля "ужасным" днем для лесов края: за сутки в регионе произошел сразу 21 пожар. Больше всего от огня пострадало Озерское лесничество, где практически одновременно загорелось несколько участков. Пожары удалось локализовать, но не все они еще потушены. Корреспондент amic.ru Саша Соколов вместе с представителями Минприроды отправился в зону пожара и узнал, как работает лесная охрана и почему огнеборцы уверены, что кто-то специально поджег лес.

Пепелище

За несколько часов 170-й квартал Озерского лесничества превратился в большое пепелище: страшно смотреть на черную дымящуюся землю и обугленные стволы деревьев. Пожар здесь уже ликвидировали, но специалисты "Алтайприроды" продолжают работать и устранять последние очаги огня. До ближайшего населенного пункта – станции Озерки – всего лишь пять километров, а потому на борьбу с огнем бросили все имеющиеся силы и даже привлекли резерв из соседних лесхозов. Всего в тушении участвовало больше 100 человек и 55 единиц техники.

Но это не единственный участок в Озерках, который загорелся 23 апреля. Как рассказал глава лесничества Сергей Андрюшко, ситуация была сложной, но благодаря мониторингу из космоса пожары удалось заметить вовремя.

"На этом участке 23 апреля во второй половине дня мы заметили сразу три термоточки – очаги возгорания. Подняли вертолет, оценили обстановку и поняли, что ситуация сложная: из-за ветра огонь быстро распространяется. Поэтому сразу начали стягивать силы – лесников и арендаторов земли. Всего от огня в этом квартале пострадало 180 гектаров земли. На другом участке в этот же день тоже случился пожар: там он вообще начался в четырех местах сразу. Но верхового пожара нигде не было – на всех участках горела трава", – объяснил Андрюшко.

Сейчас ситуация уже под контролем: тяжелые трактора пробили вокруг очагов защитные полосы, за которые огню не выбраться. Теперь больше 150 человек работают в караулах и патрулируют лес, чтобы не допустить повторных возгораний.

Круглосуточная работа

А перед этим 50 сотрудников лесной охраны сутки боролись с огнем: первое возгорание в Озерском лесничестве зафиксировали в 13:40 в четверг, 23 апреля, а локализовать все очаги удалось лишь к 7 часам утра пятницы.

Большой пожар тушат с помощью специальной техники. Но в лесах очень много труднодоступных и болотистых мест, где машины просто тонули. Поэтому воевать с огнем лесникам пришлось вручную, используя наполненные водой сумки с распылителем.

В этом случае подходить к огню приходится вплотную, но работники лесной охраны не боятся: объясняют, что это часть их работы. Ведь первыми с огнем сталкиваются именно они.

Жгли специально

Чаще всего точную причину пожара установить сложно, но в этот раз в лесничестве уверены, что это был поджог. К тому же хорошо спланированный.

"Я уже давно работаю в лесничестве, не первый раз на пожарах. Практически уверен, что лес подожгли специально. Причем сработали грамотно. Иначе как объяснить, что пожары начались сразу в нескольких местах? Да еще и далеко друг от друга: так, чтобы мы не смогли сразу все потушить. День тоже выбрали удачный: жаркая погода и сильный ветер, которые поспособствовали распространению огня", – поясняет глава Озерского лесничества.

Поджигатели, скорее всего, рассчитывали получить по хорошей цене древесину, которая оказалась в зоне пожара, соглашается с коллегой прибывший на место замначальника управления лесами Минприроды края Андрей Стрелковский.

"Эти недобросовестные люди не учитывают, что вся древесина все равно достанется арендаторам участков. И то, рубка будет санитарной, а потому никакой древесины злоумышленники не получат", – подчеркнул Стрелковский.

Специалистам Минприроды еще предстоит подсчитать ущерб от пожара, но в ведомстве уже отмечают, что он будет значительным. И если взрослые деревья, которые пострадали, возможно, смогут оправиться, то молодые сосны, скорее всего, погибнут. А следы пожара на лесных полянах исчезнут только через 5-7 лет.

Горячий антирекорд

Нынешний год уже можно назвать тяжелым для алтайских лесничеств, говорит Андрей Стрелковский. На данный момент в Алтайском крае от огня пострадало в 20 раз больше леса, чем за этот же период год назад.

"С начала года и по 24 апреля в Алтайском крае уже произошло 52 лесных пожара. В прошлом году к этому дню мы зафиксировали лишь 24. Причем тогда огонь прошел лишь 42 гектара земли, а в 2020 году пожары уже охватили около 750 гектаров. На тушении всех этих пожаров работали 524 человека и более 250 единиц техники, включая 144 тяжелых трактора. Последние сутки были самыми тяжелыми – сразу 21 возгорание", – объясняет Стрелковский. Чаще всего причиной пожара становится именно человеческий фактор: если это не намеренный поджог, то неосторожное обращение с огнем.

amic.ru " />

Напомним, в Алтайском крае с 23 апреля действует противопожарный режим. В регионе введен 4-й класс пожарной опасности. Жителям региона запрещено посещать леса. За нарушение придется заплатить штраф до 5 тысяч рублей. Если же гражданин стал виновником пожара, штраф будет в разы больше – в зависимости от ущерба. И ответственность будет грозить уже уголовная, вплоть до лишения свободы.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

25.04.2020 08:30
- гость -

Что охраняем то имеем.

25.04.2020 08:34
постЪ

25.04.2020 08:30
- гость -
как охраняют- так и имеют.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
08:33
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 0
08:06
Алтай в огне. В Озерках тушат пожары, от которых пострадали сотни лесных гектаров 2
07:37
На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП 0
07:08
Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции? 1
06:32
Самый грустный пес на свете. В интернете нашли символ одиночества в самоизоляции 2
06:01
Грозы придут в Алтайский край 25 апреля 0
23:33
Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай 0
23:16
Набиуллина назвала негативные последствия раздачи денег населению в период пандемии 16
22:48
Высокая стоимость и низкая безопасность. Исследователи оценили транспорт Барнаула 0
22:14
На картошку и пробежку. СПЧ просит разрешить россиянам гулять на майские праздники 0
21:41
Автомобиль колесом провалился под асфальт в Барнауле 0
21:11
Дома-интернаты изолировали в Алтайском крае 3
20:37
Виктор Томенко направил дополнительную группу медиков в Змеиногорск 0
20:02
Карта распространения COVID-19 в Сибири. Инфографика 0
19:45
Томенко принес соболезнования семье скончавшегося мужчины, зараженного коронавирусом 1
19:44
Жесткий карантин в Змеиногорском районе. Что запретили жителям и надолго ли это? 0
19:31
Двухнедельный карантин установили в Алтайском крае. Кого он коснется? 1
19:26
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 26 0
18:45
Частная клиника в Барнауле впервые подтвердила заражение COVID-19 12
18:33
Опубликован полный текст постановления губернатора о карантине в Змеиногорском районе 4
18:15
Все там же. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 1
17:42
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны 13
17:31
В Алтайском крае рассылают фейковые сообщения о пропитанных наркотиками масках 9
17:20
"Мы радовались как дети". История солдата, который видел, как закончилась война 1
17:05
Серьезный пожар начался у садоводства под Рубцовском. Дачи могут сгореть 1
17:00
"Мы вас понимаем, но". Чем недовольны подписчики Томенко в Instagram? 19
16:54
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на трассе Новосибирск – Барнаул 1
16:43
Алтайский театр драмы покажет спектакль "Три сестры" 0
16:30
Олег Хорохордин: Республика Алтай плохо самоизолируется 3
16:19
Льготная ипотека под 6,5%: что это такое и на какую сумму можно взять кредит 8
16:07
Знаки "Карантин" устанавливают по дороге в Змеиногорск 4
15:55
Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей 40
15:42
60 пациентов с коронавирусом скончались в России за минувшие сутки 8
15:30
Минздрав подтвердил первый случай смерти пациента с коронавирусом в Алтайском крае 10
15:23
С видом на Обь. "Небоскреб" в 24 этажа вырастет на Новом рынке в Барнауле 8
15:01
Губернатор Алтайского края ввел строгий карантин в Змеиногорском районе 38
14:52
Умерла создатель знаменитых конфет "Птичье молоко" 2
14:39
Полиция Красноярска вернула украденный у жителя Бийска автомобиль 1
14:27
Биолог призвала человечество сменить стратегию выживания после победы над COVID-19 3
14:08
Летнее безумие в апреле. Как в Барнауле начала просыпаться природа 0
14:06
В Алтайском крае умер мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус 26
14:00
Да будет Wi-Fi: еще в одном алтайском селе появилась точка бесплатного доступа 3
13:49
Создатель "Теплого рынка" в Барнауле выложил фото с дичью во время запрета на охоту 14
13:35
В Новосибирской области выявили более 40 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки 6
13:23
Чтобы не плоская и не квадратная. Тренировка для самой "приключенческой" части тела 0
13:11
Гарант тепла на многие годы. Как выбрать газовый котел в частный дом 2
13:01
Зараженных коронавирусом в Алтайском крае стало больше 19
12:58
Специалисты назвали самые неломающиеся автомобили 8
12:37
Выяснилось, какой суммы может не досчитаться бюджет Барнаула в 2020 году 2
12:25
Специалист назвал хитрость, которая поможет найти работу после пандемии 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.