Алтай в огне. В Озерках тушат пожары, от которых пострадали сотни лесных гектаров

В Озерках продолжают устранять последствия сразу нескольких пожаров, которые произошли 23 апреля / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Специалисты алтайского Минприроды называют 23 апреля "ужасным" днем для лесов края: за сутки в регионе произошел сразу 21 пожар. Больше всего от огня пострадало Озерское лесничество, где практически одновременно загорелось несколько участков. Пожары удалось локализовать, но не все они еще потушены. Корреспондент amic.ru Саша Соколов вместе с представителями Минприроды отправился в зону пожара и узнал, как работает лесная охрана и почему огнеборцы уверены, что кто-то специально поджег лес.

Пепелище

За несколько часов 170-й квартал Озерского лесничества превратился в большое пепелище: страшно смотреть на черную дымящуюся землю и обугленные стволы деревьев. Пожар здесь уже ликвидировали, но специалисты "Алтайприроды" продолжают работать и устранять последние очаги огня. До ближайшего населенного пункта – станции Озерки – всего лишь пять километров, а потому на борьбу с огнем бросили все имеющиеся силы и даже привлекли резерв из соседних лесхозов. Всего в тушении участвовало больше 100 человек и 55 единиц техники.

Но это не единственный участок в Озерках, который загорелся 23 апреля. Как рассказал глава лесничества Сергей Андрюшко, ситуация была сложной, но благодаря мониторингу из космоса пожары удалось заметить вовремя.

"На этом участке 23 апреля во второй половине дня мы заметили сразу три термоточки – очаги возгорания. Подняли вертолет, оценили обстановку и поняли, что ситуация сложная: из-за ветра огонь быстро распространяется. Поэтому сразу начали стягивать силы – лесников и арендаторов земли. Всего от огня в этом квартале пострадало 180 гектаров земли. На другом участке в этот же день тоже случился пожар: там он вообще начался в четырех местах сразу. Но верхового пожара нигде не было – на всех участках горела трава", – объяснил Андрюшко.

Сейчас ситуация уже под контролем: тяжелые трактора пробили вокруг очагов защитные полосы, за которые огню не выбраться. Теперь больше 150 человек работают в караулах и патрулируют лес, чтобы не допустить повторных возгораний.

Круглосуточная работа

А перед этим 50 сотрудников лесной охраны сутки боролись с огнем: первое возгорание в Озерском лесничестве зафиксировали в 13:40 в четверг, 23 апреля, а локализовать все очаги удалось лишь к 7 часам утра пятницы.

Большой пожар тушат с помощью специальной техники. Но в лесах очень много труднодоступных и болотистых мест, где машины просто тонули. Поэтому воевать с огнем лесникам пришлось вручную, используя наполненные водой сумки с распылителем.

В этом случае подходить к огню приходится вплотную, но работники лесной охраны не боятся: объясняют, что это часть их работы. Ведь первыми с огнем сталкиваются именно они.

Жгли специально

Чаще всего точную причину пожара установить сложно, но в этот раз в лесничестве уверены, что это был поджог. К тому же хорошо спланированный.

"Я уже давно работаю в лесничестве, не первый раз на пожарах. Практически уверен, что лес подожгли специально. Причем сработали грамотно. Иначе как объяснить, что пожары начались сразу в нескольких местах? Да еще и далеко друг от друга: так, чтобы мы не смогли сразу все потушить. День тоже выбрали удачный: жаркая погода и сильный ветер, которые поспособствовали распространению огня", – поясняет глава Озерского лесничества.

Поджигатели, скорее всего, рассчитывали получить по хорошей цене древесину, которая оказалась в зоне пожара, соглашается с коллегой прибывший на место замначальника управления лесами Минприроды края Андрей Стрелковский.

"Эти недобросовестные люди не учитывают, что вся древесина все равно достанется арендаторам участков. И то, рубка будет санитарной, а потому никакой древесины злоумышленники не получат", – подчеркнул Стрелковский.

Специалистам Минприроды еще предстоит подсчитать ущерб от пожара, но в ведомстве уже отмечают, что он будет значительным. И если взрослые деревья, которые пострадали, возможно, смогут оправиться, то молодые сосны, скорее всего, погибнут. А следы пожара на лесных полянах исчезнут только через 5-7 лет.

Горячий антирекорд

Нынешний год уже можно назвать тяжелым для алтайских лесничеств, говорит Андрей Стрелковский. На данный момент в Алтайском крае от огня пострадало в 20 раз больше леса, чем за этот же период год назад.

"С начала года и по 24 апреля в Алтайском крае уже произошло 52 лесных пожара. В прошлом году к этому дню мы зафиксировали лишь 24. Причем тогда огонь прошел лишь 42 гектара земли, а в 2020 году пожары уже охватили около 750 гектаров. На тушении всех этих пожаров работали 524 человека и более 250 единиц техники, включая 144 тяжелых трактора. Последние сутки были самыми тяжелыми – сразу 21 возгорание", – объясняет Стрелковский. Чаще всего причиной пожара становится именно человеческий фактор: если это не намеренный поджог, то неосторожное обращение с огнем.

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Напомним, в Алтайском крае с 23 апреля действует противопожарный режим. В регионе введен 4-й класс пожарной опасности. Жителям региона запрещено посещать леса. За нарушение придется заплатить штраф до 5 тысяч рублей. Если же гражданин стал виновником пожара, штраф будет в разы больше – в зависимости от ущерба. И ответственность будет грозить уже уголовная, вплоть до лишения свободы.