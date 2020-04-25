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Новости

Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Решение об этом может принять губернатор Виктор Томенко

Министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов сообщил, что власти всерьез рассматривают возможность введения онлайн-пропусков по примеру Московской области и других регионов страны. Об этом он сообщил amic.ru. 

По словам Зрюмова, сейчас прорабатываются механизмы, регулирующие порядок выдачи цифровых пропусков. Решение об обязательном использовании жителями приложения "Госуслуги СТОП коронавирус" может принять только глава региона Виктор Томенко.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников допустил, что уже в ближайшие дни в регионе могут обязать жителей получать каждый раз разрешение на выход из дома.

Скачать приложение "Госуслуги СТОП коронавирус" можно на платформах App Store и Play Market. Для пользователя достаточно будет иметь смартфон. Программа запросит доступ к данным на портале "Госуслуги", после этого можно будет получить QR-код. Его нужно предъявить проверяющему в случае запроса во время перемещения по городу. При этом необходим документ, удостоверяющий личность. Одной из особенностей приложения является таймер пребывания на улице с QR-кодом.

Жители должны получить разрешение на выход из дома в случае похода в магазин или аптеку, выгула животных, поездки в больницу, на работу или к родственникам.

 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

25.04.2020 09:17
гость

Нет смартфона=нет права выхода на улицу?
А где право выбора-цифровизироваться или оставаться человеком?!

25.04.2020 09:21
месный

Ээээ чудо! Как насчёт ст. 27 Конституции России??!?!?!?!

25.04.2020 09:25
Бапппка

Это чо - всех заставят покупать смартфоны, у кого их нет?

25.04.2020 09:28
Бапппка

Н-дяяяя... хочешь жрать или глотнуть пилюльку - покупай смартфон

25.04.2020 09:28
CALIBR

Это новшество в первую очередь для регионов- доноров ,имеющих возможность профинансироваться из своих средств . В России 85 регионов - 21 ( предложенных) - Москва,Питер = 62 оставшихся ,но дотационных.

25.04.2020 09:29
- гость -

Что происходит? Объясните, кто понимает.

25.04.2020 09:32
CALIBR

Что происходит на свете?
— Да просто весна.
— Просто весна, полагаете вы?
— Да. Полагаю.
— Как бы ни так! Нас с утра и до ночи пугают
Чем-то ужасным, лишая покоя и сна…

Что же со всем этим будет?
— Да будет апрель.
— Будет апрель, вы считаете?
— Да, я считаю!
С добрыми сказками каждый свой день сочетаю
И ни к чему мне пустой суеты канитель.

Что же за всем этим следует?
— Следует жить!
Шить сарафаны, украсить улыбками лица!
— Вы полагаете, в радости страх растворится?
— Я полагаю, со страхом не стоит дружить.

Вы посмотрите: земля продолжает кружить!
Значит, весной полагается так же влюбляться,
Видеть прекрасное, верить, мечтать, удивляться…
Что-то волшебное в жизни своей совершить…
/Ю.Левитанский/

25.04.2020 09:34
тю!

Что происходит на свете?
— Да просто весна.

О! Таки точно! Весеннее обострение!

25.04.2020 09:41
гость

Голодай, но смартфон покупай. Может продавцы смартфонов власть простимулировали?

25.04.2020 09:44
Гы

Гы... у мну кот ходит гулять сам по себе... А ему надо смартфон покупать?

25.04.2020 09:48
- гость -

Чудо чудное происходит.А простыми словами-режим свирепствует.
Сообщение Калибру.Вы нашли наконец-то на просторах чистого незамутнённого интернета( в отличии от ТВ)ролик, в котором чулпан х. целует в дёсна горбачёва?
Так же есть фото,на котором альбац целует горбачёва в щёчку,а макаревич с лохматым смотрят на него масляными глазками?

25.04.2020 09:50
- гость -

Какой кот без смартфона.Особенно в апрельские дни.

25.04.2020 09:56
- гость -

CALIBR, зачем вы так Левитанского переврали?

25.04.2020 09:57
CALIBR

25.04.2020 09:48
- гость -
++++++++++++++
Не искал и не буду ,по простой причине : уважаю Чулпан за её красоту, профессионализм, благотворительность (фонд помощи больным детям) и уверен,что с кем попало она не целуется в отличии от вас ,тролля безродного.

25.04.2020 10:00
CALIBR

25.04.2020 09:56
- гость -
CALIBR, зачем вы так Левитанского переврали?
+++++++++++++++
Напишите в оригинале - посрамите гугл.

25.04.2020 10:01
- гость -

Благотворительность-то да,это хорошо.Особенно если у тебя бешенные гонорары как у тех же футболистов или хоккеистов.

25.04.2020 10:04
CALIBR

25.04.2020 10:01
- гость -
Благотворительность-то да,это хорошо.Особенно если у тебя бешенные гонорары как у тех же футболистов или хоккеистов.
+++++++++++++++++
Чулпан Хаматова известна своей общественной деятельностью, заключающейся в привлечении внимания общества к проблемам детей с онкологическими заболеваниями. Вместе с актрисой Диной Корзун в 2005 году организовала на сцене «Современника» благотворительный концерт «Подари мне жизнь», чтобы помочь детям с гематологическими заболеваниями. В 2006 году Чулпан и Дина стали соучредителями благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям, страдающим от онкологических и онкогематологических заболеваний. К лету 2009 года фонд собрал и направил на лечение этих заболеваний более 500 млн рублей.

* сгинь , тролль.

25.04.2020 10:06
Мадам

У Юрия Левитанского - "Диалог у новогодней ёлки"... текст иной

25.04.2020 10:09
Артемий

Совсем "с ума посходили" . Пропуска это прямое нарушение Конституции о праве на свободное передвижение. Бабла захотели срубить на штрафах. Бюджеты пополнить за счёт людей.

25.04.2020 10:11
CALIBR

25.04.2020 10:06
Мадам
У Юрия Левитанского - "Диалог у новогодней ёлки"... текст иной
++++++++++++
Согласен. Считайте,что я - официант,принимающий претензию за непрожаренную поваром (интернет) ,котлету.

25.04.2020 10:11
- гость -

Калибр, а ты согласился бы денежными фондами ворочать? Или возраст уже не тот?

25.04.2020 10:14
Alex1976

А денег дадут что-бы можно было дома сидеть и в магазин только ходить, а иначе паситесь лесом со своей цифровой гопстопщиной.

25.04.2020 10:18
- гость -

Странно всё это с пропусками...

25.04.2020 10:18
Я

25.04.2020 09:21
месный
Ээээ чудо! Как насчёт ст. 27 Конституции России??!?!?!?!

На грудь себе её повешайте, вирус отпугивать

25.04.2020 10:20
- гость -

25.04.2020 10:21
Гость

Сравнили Алтайский край депрессивный и нищий с процветающей Московской областью . Это просто некорректно ! Хотя здесь на окраине России чиновники Карлинского разлива могут позволить себе всё ! А то что народ просто нищий им плевать .

25.04.2020 10:25
CALIBR

http://youtu.be/9YaU0kjFiCI

25.04.2020 10:29
Morena

Может сразу клеймо чипированное на лоб и все дела.

25.04.2020 10:29
@@

10:11 CALIBR
Наконец дошла очередь и до калибра опубликовать стихи на слова: "Что происходит на свете?"
Хотя на амике ответ на этот вопрос первый раз был опубликован 15.04.2020 в следующем варианте:
@- Что происходит на свете?
- А просто вирус.
- Просто вирус, полагаете вы?
- Полагаю.
Я ведь и сам, как уже знаете, не хожу,
В ваши уснувшие ранней порою дома.
- Что же со всем этим будет?
- А будет пандемия.
- Будет пандемия, вы считаете?
- Да я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
Этот с картинками вирусов старинный букварь.
- Чем же всё это окончится?
- Будет здоровая жизнь.
- Будет здоровая, вы уверены?
- Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот вами проверен,
Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
- Что же из этого следует?
- Следует жить,
Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете, всё это будет носиться?
- Я полагаю, что всё это следует шить!
Следует шить, ибо сколько вирусу не кружить,
Не долговечна его кабала и опала,
Так разрешите же в честь нашей свадьбы,
Руку на танец, сударыня, вам предложить.
Месяц - серебряный шар со свечою внутри,
И медицинские маски по кругу, по кругу,
Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,
И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.@


25.04.2020 10:44
гость

а как быть если нет смартфона, знаю много людей которые не могут позволить его и интернет, которые не зарегистрированные в гост услугах и слухом и духом не знают кто такой гугл, плей маркет и им не возможно таже объяснить, какой то заговор против народа

25.04.2020 10:52
гость

Жванецкий "Турникеты"

25.04.2020 10:53
CALIBR

25.04.2020 10:29
@@

Наконец дошла очередь и до калибра опубликовать стихи на слова: "Что происходит на свете?"
+++++++++++++++
А что - была очередь ?

25.04.2020 11:02
Z

25.04.2020 10:52
гость
Жванецкий "Турникеты"
----------------------

Как скоро начнут ловить и сажать за распространение данного сочинения?

25.04.2020 11:13
- гость -

25.04.2020 11:17
- гость -

В Московской области их ввели, чтоб в Москву на работу ездить, а вы тут все позакрывались от соседей. И эпидемситуация там более серьезна.

25.04.2020 11:24
- гость -

А где разум у власти?

25.04.2020 11:29
- гость -

Да за каким нужен этот цирк, надо уже отменять "самоизоляцию" и выходить на работу, ничего не изменится в количестве заболевших. Первую неделю апреля все сидели дома, остальные три недели дома не сидит почти никто, заболевших по Барнаулу прибавляется стабильно по 4-5 человек в день. Раз нет связи с сидением дома, зачем это нужно-то?

25.04.2020 11:30
Z

25.04.2020 11:24
- гость -
А где разум у власти?
-----------------------
Совесть? А что это такое? Это наверное что невкусное? (с)

25.04.2020 11:30
Z

*что-то

25.04.2020 11:38
- гость -

В нормальных странах смартфонами зараженных отслеживают, а севернее северной корее всех остальных.

25.04.2020 11:39
елена

Я из Алтайского края.Да на хрен мне их чипирование вместе со смартфонами, только зрение портить,есть комп с фотошопом, где я могу фотки обработать и обычный телефончик за 600 руб,который я уже неоднократно стирала в автомате и хорошо!

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