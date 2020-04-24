Томенко принес соболезнования семье скончавшегося мужчины, зараженного коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принес искренние соболезнования родным и близким умершего мужчины, у которого ранее диагностировали COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"Врачи до последнего боролись за жизнь больного, но сопутствующие заболевания не позволили победить смерть", — рассказал губернатор.

Томенко попросил жителей Алтайского края соблюдать режим самоизоляции и другие меры санитарного контроля.

"Обращаюсь ко всем! Оставайтесь дома, работают только те, кто должен это делать и кому дано такое разрешение", — подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщил amic.ru, 24 апреля краевой Минздрав подтвердил первую смерть пациента с коронавирусом в Алтайском крае. Умер 63-летний мужчина, который несколько лет находился на гемодиализе, что значительно осложнило лечение инфекции.

На данный момент в Алтайском крае зарегистрировано 152 случая заболевания COVID-19. Из больниц выписано 18 человек.