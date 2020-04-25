Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом

Публицист Анатолий Вассерман стал гостем YouTube-шоу "Что было дальше", где рассказал ведущим, что жалеет о пожизненном отказе от секса, и объяснил, почему не может нарушить свое слово.
Вассерман напомнил, что обещание он дал в юности своему однокурснику, защищая свое мнение. "Имел глупость ляпнуть", – сказал Анатолий. На вопрос одного из ведущих шоу Алексея Щербакова, не жалеет ли он о данном обете, Вассерман ответил, что жалеет.
О важности своего слова он ранее рассказал в телепрограмме "Секрет на миллион" на НТВ. По утверждению Вассермана, он очень упрям и никогда не сможет простить себе нарушенного слова. Публицист также подчеркнул, что в его возрасте подобный обет сдерживать легче, чем в молодости.
Комментарии
Оно, конечно, и "обет" такой по глупости и отказ от его нарушения не от большого ума.
Но жалеет об отказе от секса он зря! Нечего там жалеть!
Никакой глупости не вижу. Чел придумал фишку, чтобы привлечь внимание. Кто проверит, был секс,нет. А необычная история запомнится.
Легкий путь выбрал бродяга.
Не тратит свое семя зря, направо и налево. Сохраняет энергию космоса в себе
И что? Ошибки молодости положено исправлять.
Очевидно, и желания особого не было)
Представляю как он ест борщ, занимательное зрелище.
не о чем особенно жалеть. нелепые позы, выражения лиц, крехтят, потеют, запах промежностей и дерьма
13:59- гость - "не о чем особенно жалеть."
А еще, если не смог, ну че-та он не встал, это сколько переживаний из-за этого...А у Вассермана таких проблем вообще не бывает!!
25.04.2020 13:59 - гость - в школу, что ли, не ходил ( учиться, учиться и уч...).
Язык у человека мал но сколько жизней он сломал
Омар Иванович Хайям