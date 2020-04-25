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Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом

, ИА "Амител"
По его словам, в молодости он "ляпнул глупость"
Фото: moskvichka.ru

Фото: moskvichka.ru

Публицист Анатолий Вассерман стал гостем YouTube-шоу "Что было дальше", где рассказал ведущим, что жалеет о  пожизненном отказе от секса, и объяснил, почему не может нарушить свое слово.

Вассерман напомнил, что обещание он дал в юности своему однокурснику, защищая свое мнение. "Имел глупость ляпнуть", – сказал Анатолий. На вопрос одного из ведущих шоу Алексея Щербакова, не жалеет ли он о данном обете, Вассерман ответил, что жалеет.

О важности своего слова он ранее рассказал в телепрограмме "Секрет на миллион" на НТВ. По утверждению Вассермана, он очень упрям и никогда не сможет простить себе нарушенного слова. Публицист также подчеркнул, что в его возрасте подобный обет сдерживать легче, чем в молодости.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.04.2020 09:48
- гость -

Оно, конечно, и "обет" такой по глупости и отказ от его нарушения не от большого ума.
Но жалеет об отказе от секса он зря! Нечего там жалеть!

25.04.2020 10:00
- гость -

Никакой глупости не вижу. Чел придумал фишку, чтобы привлечь внимание. Кто проверит, был секс,нет. А необычная история запомнится.

25.04.2020 10:02
Эрг Ноор

Легкий путь выбрал бродяга.

25.04.2020 10:25
- гость -

Не тратит свое семя зря, направо и налево. Сохраняет энергию космоса в себе

25.04.2020 10:32
- гость -

И что? Ошибки молодости положено исправлять.

25.04.2020 10:58
- гость -

Очевидно, и желания особого не было)

25.04.2020 11:44
- гость -

Представляю как он ест борщ, занимательное зрелище.

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