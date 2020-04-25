Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом

Публицист Анатолий Вассерман стал гостем YouTube-шоу "Что было дальше", где рассказал ведущим, что жалеет о пожизненном отказе от секса, и объяснил, почему не может нарушить свое слово.

Вассерман напомнил, что обещание он дал в юности своему однокурснику, защищая свое мнение. "Имел глупость ляпнуть", – сказал Анатолий. На вопрос одного из ведущих шоу Алексея Щербакова, не жалеет ли он о данном обете, Вассерман ответил, что жалеет.

О важности своего слова он ранее рассказал в телепрограмме "Секрет на миллион" на НТВ. По утверждению Вассермана, он очень упрям и никогда не сможет простить себе нарушенного слова. Публицист также подчеркнул, что в его возрасте подобный обет сдерживать легче, чем в молодости.