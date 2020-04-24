Частная клиника в Барнауле впервые подтвердила заражение COVID-19

Частная клиника в Барнауле впервые выявила случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".

Отмечается, что положительный результат на коронавирус получен в ходе ПЦР-исследований в одной из коммерческих лабораторий города, имеющей необходимое для этого оборудование. Эти данные предстоит подтвердить в государственной лаборатории.

Название учреждения не уточняется.

По последним данным оперативного штаба, в Алтайском крае коронавирус диагностировали у 152 человек, 18 из них уже вылечились. Один пациент скончался. 1356 жителей региона находятся под наблюдением врачей.

Напомним, сегодня, 24 апреля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении карантина в Змеиногорском районе. Теперь въезд в район и выезд из него закрыты.