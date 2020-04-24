Пятница, 24 Апрель, 20:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,13
€ 81,15
24°

68622 +5849
Обь
437см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Двухнедельный карантин установили в Алтайском крае. Кого он коснется?

, ИА "Амител"
Новые требования распространяются на граждан и на организации
Фото: eadaily.com

Фото: eadaily.com

Губернатор Алтайского края установил новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Виктор Томенко ввел карантин для всех, кто заехал на территорию региона.

С 24 апреля (с даты подписания указа) появились новые обязательные требования.

Для граждан:

  • Соблюдать 14-дневный карантин всем, кто приехал в Алтайский край любым видом транспорта из любого региона России. Кроме Москвы, потому что для них обязательный карантин ввели еще 17 апреля.
  • Соблюдать 14-дневный карантин всем, кто осуществляет внутренние или транзитные перевозки.

Они обязаны сообщить о своем приезде по номеру "112" (указать регион, откуда прибыл и когда, свои регистрационные данные и место фактического нахождения. Самоизоляция должна быть либо по месту прописки, либо по месту пребывания.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей:

  • Обеспечить условия самоизоляции для вахтовиков.
  • Строго соблюдать все предписания и рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.

Для муниципальной власти (это рекомендация):

  • Провести дезинфекцию помещений, где находились зараженные коронавирусом.

Также 24 апреля губернатор объявил карантин в Змеиногорске. Теперь и въезд, и выезд из города перекрыты. Людям запрещено покидать дома, кроме случаев неотложной помощи, выхода в аптеку, магазин. В муниципалитете уже 38 подтвержденных случаев заболевания. Все, кроме одного, являются работниками Корбалихинского рудника. Еще у 50 человек в районе положительные предварительные тесты, но они перепроверяются.

Ранее Виктор Томенко временно отменил продуктовые ярмарки, запретил массовые религиозные мероприятия, рекомендовал не посещать кладбища. Гражданам, старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы рекомендовано оставаться дома. Всем остальным по возможности тоже, выходя только в аптеку, ближайший магазин и на расстояние 100 метров от дома с собакой.

По данным на 24 апреля в Алтайском крае заражено 152 человека, выздоровело 18, один скончался. 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
20:37
Виктор Томенко направил дополнительную группу медиков в Змеиногорск 0
20:02
Карта распространения COVID-19 в Сибири. Инфографика 0
19:45
Томенко принес соболезнования семье скончавшегося мужчины, зараженного коронавирусом 1
19:44
Жесткий карантин в Змеиногорском районе. Что запретили жителям и надолго ли это? 0
19:31
Двухнедельный карантин установили в Алтайском крае. Кого он коснется? 0
19:26
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 26 0
18:45
Частная клиника в Барнауле впервые подтвердила заражение COVID-19 10
18:33
Опубликован полный текст постановления губернатора о карантине в Змеиногорском районе 4
18:15
Все там же. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 1
17:42
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны 14
17:31
В Алтайском крае рассылают фейковые сообщения о пропитанных наркотиками масках 9
17:20
"Мы радовались как дети". История солдата, который видел, как закончилась война 1
17:05
Серьезный пожар начался у садоводства под Рубцовском. Дачи могут сгореть 1
17:00
"Мы вас понимаем, но". Чем недовольны подписчики Томенко в Instagram? 19
16:54
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на трассе Новосибирск – Барнаул 1
16:43
Алтайский театр драмы покажет спектакль "Три сестры" 0
16:30
Олег Хорохордин: Республика Алтай плохо самоизолируется 3
16:19
Льготная ипотека под 6,5%: что это такое и на какую сумму можно взять кредит 9
16:07
Знаки "Карантин" устанавливают по дороге в Змеиногорск 4
15:55
Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей 40
15:42
60 пациентов с коронавирусом скончались в России за минувшие сутки 8
15:30
Минздрав подтвердил первый случай смерти пациента с коронавирусом в Алтайском крае 10
15:23
С видом на Обь. "Небоскреб" в 24 этажа вырастет на Новом рынке в Барнауле 7
15:01
Губернатор Алтайского края ввел строгий карантин в Змеиногорском районе 37
14:52
Умерла создатель знаменитых конфет "Птичье молоко" 2
14:39
Полиция Красноярска вернула украденный у жителя Бийска автомобиль 1
14:27
Биолог призвала человечество сменить стратегию выживания после победы над COVID-19 3
14:08
Летнее безумие в апреле. Как в Барнауле начала просыпаться природа 0
14:06
В Алтайском крае умер мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус 26
14:00
Да будет Wi-Fi: еще в одном алтайском селе появилась точка бесплатного доступа 3
13:49
Создатель "Теплого рынка" в Барнауле выложил фото с дичью во время запрета на охоту 13
13:35
В Новосибирской области выявили более 40 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки 6
13:23
Чтобы не плоская и не квадратная. Тренировка для самой "приключенческой" части тела 0
13:11
Гарант тепла на многие годы. Как выбрать газовый котел в частный дом 2
13:01
Зараженных коронавирусом в Алтайском крае стало больше 19
12:58
Специалисты назвали самые неломающиеся автомобили 8
12:37
Выяснилось, какой суммы может не досчитаться бюджет Барнаула в 2020 году 2
12:25
Специалист назвал хитрость, которая поможет найти работу после пандемии 9
12:14
Стоп-кадр. Пандемия пандемией, а на огород по расписанию 16
12:02
Контактировавших с работником БПЗ, который заболел COVID-19, изолировали 5
11:47
Еще три человека вылечились от коронавируса в Алтайском крае 1
11:45
Бизнес заинтересовался алтайским автотуркластером "Золотые ворота" 5
11:42
Выяснилось, какие книги россияне чаще всего покупают в самоизоляции 1
11:31
Фестиваль live. Власти готовы провести "День России" на "Бирюзовой Катуни" онлайн 0
11:20
В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру с бассейном и сауной 12
11:09
Второе казино в игорной зоне "Сибирская монета" начнут строить в мае 6
11:01
Немецкие экономисты спрогнозировали, когда Россия исчерпает резервы 14
10:46
Крупный федеральный туроператор запустит чартер в Барнаул 10
10:38
Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% 3
10:29
42 человека отправили на самоизоляцию в Республике Алтай 0
10:15
На майские праздники ужесточат контроль за алтайскими турбазами 3
10:11
Житель Алтайского края отобрал у таксиста деньги и дважды избил его 3
10:01
300 тысяч "весенних" туристов не досчитается Алтайский край из-за коронавируса 2
09:55
Поеду-ка на дачу. Можно ли отправиться полоть грядки на выходных и как это сделать? 21
09:43
Вас предупреждали. Дерево рухнуло на припаркованные автомобили в Барнауле 14
09:31
Путевка в детсад Барнаула. Как ее получить и почему это нужно сделать вовремя? 10
09:25
Очередная группа жителей Алтайского края прибыла из Бангкока 14
09:22
В РПЦ сравнили жизнь в самоизоляции с концлагерями и коммуналками 7
09:10
Плачь и плати. Барнаульские предприниматели на коленях выпрашивают скидки по аренде 33
09:01
Для вас – бесплатно: что на Алтае делают для поддержки предпринимателей 3
08:44
Не более пяти столов. Роспотребнадзор рассказал кафе, как работать после самоизоляции 1
08:30
Чиновница напомнила онкобольным, что от рака быстро не умирают 13
08:18
Четыре школьные столовые уличили в антисанитарии на Алтае 0
08:03
Теплоснабжение отправится в нокаут. Эксперт СГК о том, как отрасль переживает кризис 9
07:55
Три таксы или один медведь. Как правильно держать дистанцию с другими людьми 0
07:46
Бывший зампрокурора Алтайского края возглавит прокуратуру Волгоградской области 0
07:37
Голая Вера Брежнева попросила людей оставаться дома 7
07:25
Еду в Москву. Как получить пропуск и что будет, если это не сделать? 4
07:12
Житель Алтая заплатит штраф за фейк о коронавирусе 4
07:03
Спой песню и стань звездой: стартовал музыкальный онлайн-кастинг 4
06:58
В Алтайском крае показали, как берут пробы на коронавирус в Змеиногорске 4
06:43
Странные, полезные и не очень. Какие товары продают в интернете в разгар пандемии 0
06:31
Пожарные спасли 36 человек из огненной западни на Алтае 3
06:14
Пошлина на тортики. Что думает микробизнес о налоге для самозанятых 26
06:00
Ветрено и жарко. О погоде в Алтайском крае 24 апреля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.