Грозы придут в Алтайский край 25 апреля

Относительно прохладный и дождливый день ожидается в Алтайском крае в субботу, 25 апреля, информирует региональный Гидрометцентр.

Как отмечают синоптики, температура воздуха в светлое время суток составит от +14°С до +19°С, по юго-востоку региона – до +26°С. В отдельных районах вероятны небольшие дожди. По западу и северу края выпадут умеренные осадки, возможны грозы. Ветер северо-западный, его скорость составит до 14 м/с, а порывы могут достигать 17-22 м/с.

В Барнауле столбик термометра днем поднимется до +18°С. Во второй половине – небольшой дождь, возможна гроза. Скорость ветра – до 14 м/с.