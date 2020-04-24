Автомобиль колесом провалился под асфальт в Барнауле

Колесо легкового автомобиля провалилось под асфальт в Барнауле на улице Попова, 150б, рассказал очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Судя по фотографии, припаркованная иномарка провалилась у тротуара. Иных деталей происшествия не уточняется.

Как уже сообщал amic.ru, 23 апреля на улице Попова в Барнауле в результате инцидента пострадали несколько автомобилей.Тогда жильцы одного из домов проигнорировали просьбу управляющей компании не парковать автомобили под деревьями, и часть одного из них рухнула.