Виктор Томенко направил дополнительную группу медиков в Змеиногорск

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в Змеиногорск дополнительную группу медиков и запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, сообщает Telegram-канала "Ленина, 59".

Уточняется, что помощь местным специалистам окажут терапевты, пульмонолог и инфекционист.

До конца пятницы, 24 апреля, на базе Центральной районной больницы города Змеиногорска завершится развертывание инфекционного госпиталя. Его укомплектуют сотней койко-мест и шестью местами для тяжелобольных COVID-19 с возможностью подключения к аппаратам ИВЛ.

Напомним, сегодня, 24 апреля, Виктор Томенко подписал постановление о введении карантина в Змеиногорском районе. Въезд в район и выезд из него закрыты.

По последним данным, в Алтайском крае коронавирус диагностировали у 152 человек, 18 из них уже вылечились. Один пациент скончался. 1356 жителей региона находятся под наблюдением врачей.