Дома-интернаты изолировали в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко подписал указ, который вносит изменения в организацию работы стационарных учреждений социального обслуживания Алтайского края. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной защиты региона.

Согласно указу, в случае подтверждения новых случаев заражения COVID-19 в населенном пункте предпринимателям, предоставляющим услуги социального обслуживания в стационарной форме, необходимо будет организовать работу в закрытом режиме. При этом обслуживающий персонал будет работать вахтовым методом на 14-дневных сменах в условиях круглосуточного нахождения по месту работы и полной изоляции. Исключением стали случаи угрозы жизни и здоровью, а также обращения за неотложной медицинской помощью.

Так, на закрытый режим работы с 27 апреля переходят 11 учреждений социального обслуживания в Барнауле, Бийске и Рубцовске, а также в Первомайском, Павловском, Локтевском, Егорьевском и Тюменцевском районах.

"В указанных учреждениях социального обслуживания проживает 2235 человек. Для своевременного и качественного ухода за проживающими в этих учреждениях обеспечено достаточное количество персонала в каждой смене. Переход работника на закрытый режим работы осуществляется только с его письменного согласия. Питание персонала, находящегося на закрытом режиме, будет организовано за счет средств работодателя. Кроме того, работодателю рекомендовано устанавливать доплату работнику. Родителям-одиночкам предлагаются другие виды работ, в том числе и дистанционный (удаленный) формат работы", — отмечают в ведомстве.

Также алтайское министерство соцзащиты разработало и согласовало с Роспотребнадзором рекомендации о порядке действий руководителя в случае выявления в стационарном учреждении опасной инфекции. Соответствующий перечень уже направили во все стационарные органиции соцобслуживания, подчеркнули в ведомстве.