На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП

В селе Улаган 18-летний местный житель на мотоцикле Racer ехал с двумя 16-летними девушками и столкнулся с коровой. После ДТП байкер покинул место происшествия, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обе девушки, одна из которых жительница Улагана, другая – Горно-Алтайска, пострадали. Одной из них потребовалась медицинская помощь, вторая отделалась ушибами.
Мотоциклиста вскоре задержали. На момент совершения ДТП он был трезв, однако прав на управление мотоциклом не имел. В отношении нарушителя составили административный протокол.
Комментарии
За бродячий скот теперь не наказывают? Или он в сарай заехал?
Зачем ты так о пассажирках?!
Согласен, Ракер не 3-х местный, но всё же.
25.04.2020 13:39
- гость -
Извиняюсь, неправильно понял. Стыдно.
Корова - священное животное, их нельзя сбивать..