На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП

В селе Улаган 18-летний местный житель на мотоцикле Racer ехал с двумя 16-летними девушками и столкнулся с коровой. После ДТП байкер покинул место происшествия, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Обе девушки, одна из которых жительница Улагана, другая — Горно-Алтайска, пострадали. Одной из них потребовалась медицинская помощь, вторая отделалась ушибами.

Мотоциклиста вскоре задержали. На момент совершения ДТП он был трезв, однако прав на управление мотоциклом не имел. В отношении нарушителя составили административный протокол.