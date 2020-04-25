Еще 58 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса

307 человек находятся в изоляции в Республике Алтай из-за угрозы заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по региону.

За 25 апреля врачи взяли под наблюдение 58 человек.

Всего с начала года на коронавирусную инфекцию в регионе обследовали 5198 человек. Новых случаев инфицирования за сутки не зафиксировано. Число зараженных составляет 15 человек.

Напомним, коронавирус COVID-19 в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Общее число зараженных в России превысило 68 тысяч человек, из них 615 умерли.