68 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Региональный оперативный штаб проинформировал о новых заражениях коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. За сутки заболели еще 68 человек. Общее количество заболевших в регионе достигло 283, из них 17 — дети.
Новые случаи заражения зафиксированы в Змеиногорском районе (48 человек), Бийске (8 человек), Поспелихинском районе (4 человека), Новочихинском районе (4 человека), Барнауле (3 человека) и Рубцовске (1 человек).
Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц и осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
Под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше тысячи человек. В регионе действует режим самоизоляции.
Наиболее жесткий карантин ввели в Змеиногорском районе. Распоряжение об этом подписал глава региона в связи с массовым заражением жильцов общежития на руднике.
Комментарии
О, сегодня рекорд
А у нас готов край к такому приросту?
Две недели "самоизоляции" подходят к завершению,смотрим итог.
Количество зараженных уже как в Китае. Только в Китае населения в 10 раз больше, а плотность в 20 раз больше. Почему при плотности в 20 раз больше, вирус там не распространился больше?
Однако плохая тенденция, походу май сидим...
Это когда-нибудь закончится?
Если зараза из змеиного города не просочится, то там все 12 тыщ. Пока результаты хорошие. Все думали, что в Барнео будет труба, а там её пока нет
26.04.2020 13:11
Мазафака
Там начали массово проверять!Вот и всё!
По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края. Общая картина распространения короновируса выглядит так: г. Барнаул – 68 чел., г. Бийск – 19 чел., г. Рубцовск – 6 чел., г. Заринск – 1 чел., г. Новоалтайск – 1 чел., г. Камень-на Оби –5 чел., г. Горняк – 6 чел., г. Яровое – 1 чел., Змеиногорский район – 140 чел., из них г. Змеиногорск – 3 чел.), Павловский район – 5 чел. (пос. Комсомольский – 2 чел., пос. Шахи –1 чел., с. Павловск – 2 чел.), Первомайский район (с. Логовское – 2 чел.), Поспелихинский район –11 чел. (с. Николаевка – 8 чел.; с. Поспелиха – 3 чел.), Крутихинский район (с. Крутиха – 3 чел.), Рубцовский район – 5 чел. (с. Веселоярск – 4 чел., с. Новониколаевка – 1 чел.), Советский район (с.Советское – 2 чел.), Троицкий район (с. Троицкое – 1 чел.); Целинный район (с. Верх-Марушка – 1 чел.), Родинский район (п. Мирный – 1 чел.), Михайловский район – 1 чел. (с. Михайловское), Новичихинский район (с. 10 лет Октября – 4 чел.).
На 26.04.2020 г. находятся под меднаблюдением – 1335 человек, (за сутки добавилось – 107). Из них граждане РФ – 1318, иностранные – 17. Снято меднаблюдение – 7012 человека (за последние сутки – 89). Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 21121 человек. Выписаны 24 человека, 1 из них ребенок из КГБУЗ «ГКБ № 11, г. Барнаул».
За майские праздники ощутимый прирост будет, учитывая , что садоводческие автобусы пустили .А там пенсионеры - 65+
Для 13:13 верно, у нас на работе двое ходят с температурой, а если проверить на вирус?
Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома и Новые случаи заражения зафиксированы в Змеиногорском районе (48 человек)
Может в громкоговорители слабо орут?
17 детей в 20 территориях края
КакЭтоКакЭтоКакЭто!!!!!!
На 10 000 барнаульцев (включая младенцев) один инфицированный.
Рыжого в отставку
26.04.2020 13:14
гость На 26.04.2020 г. находятся под мед.наблюдением – 1335 человек, (за сутки добавилось – 107).
Да...
Все скептики и все главы государств утверждали,что вирус опасен. Все вирусологи и светила медицины убеждали ввести строгие ограничительные меры. Трамп долго не верил, но и он впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране.
По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных. Пациенты, которые переболели коронавирусом нового типа в легкой форме, могут не бояться серьезных последствий.
26.04.2020 13:17
Гость
Для 13:13 верно, у нас на работе двое ходят с температурой, а если проверить на вирус?
А если проверить?
Было бы интересно глянуть, если бы с улицы протестировали тысячу случайных человек
На 18 000 китайцев (включая младенцев) один инфицированный. При плотности в 10 раз выше, чем у нас. Как они это сделали?
Так то по хрену, как и у кого коронавирус протекает в легкой форме, плохо, что пока на 4 выздоравливающих 1 умирает
"На 18 000 китайцев (включая младенцев) один инфицированный. При плотности в 10 раз выше, чем у нас. Как они это сделали?"
Просто они не знали, что маски не защищают
26.04.2020 13:31
гость
На 18 000 китайцев (включая младенцев) один инфицированный. При плотности в 10 раз выше, чем у нас. Как они это сделали?
Давно смотрю видео про Китай. Что отличает улицы Уханя и Барнаула? Они с самого начала все в масках, Всё время в масках. Когда объявили победу, заражения стали завозными и единичными, продолжают носить маски.