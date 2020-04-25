Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

27 сотрудников ГУ МЧС России по Алтайскому краю и работники лесоохраны приняли участие в тушении крупного лесного пожара на территории Смоленского района, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

24 апреля им удалось остановить распространение пламени на площади 1,8 гектара, не допустив воспламенения территории близлежащего населенного пункта. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

"Пожарные в эти горячие дни практически не заезжают в подразделения, все дежурные сутки они проводят на тушении "травяных" пожаров, – уточнили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. – Только за прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 197 пожаров. Из них техногенных пожаров 46, горение травы – 127".

Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и посещение лесов. Исключение предусмотрено только для тех жителей региона, чья работа связана с пребыванием в лесах.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на единый телефон доверия: 8 (3852) 65-82-19. При пожаре следует звонить по номеру 101.