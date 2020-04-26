Зона распада. Как чернобыльская авария опустошила город и ускорила крушение СССР

Самая крупная авария за всю историю атомной энергетики произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Эта катастрофа не только превратила некогда ухоженный, цветущий и зажиточный город Припять в индустриальную пустыню, но и имела мощные деструктивные политические последствия и стала одним из детонаторов, который вкупе с рядом других подорвал гигантское государство – Советский Союз. Но это еще не все. И сегодня чернобыльская зона становится местом повышенной политической радиации, что показал недавний пожар на ее территории, наделавший немало шума. О катастрофах и их последствиях вспоминал журналист amic.ru Андрей Магас.

Как самовольные эксперименты привели к трагедии

Когда пожар, начавшийся 4 апреля 2020 года неподалеку от села Владимировка Котовского лесничества, достиг города Припять и начал бушевать вблизи хранилищ с высокоактивными радиационными отходами, член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко написал на своей странице в Facebook: "Ситуация критическая. Зона горит. Местные власти сообщают, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. У меня есть два варианта: не доказывает ли это реальную ситуацию Кабинету, выбрал ли он политику молчания советских властей, как в 86 году..." Действительно, тогда авария на Чернобыльской АЭС стала настоящим испытанием на прочность для советского руководства во главе с Михаилом Горбачевым. Которую они, увы, не выдержали.

Авария произошла 26 апреля 1986 года, если быть предельно точным, в ночь с 25 на 26 апреля – в 1 час 23 минуты. Причиной, как было позднее официально объявлено, стали сомнительные эксперименты руководства станции. Причем не согласованные ни с партийным начальством, ни с вышестоящими инстанциями. Эти эксперименты – испытания турбогенератора – проводились и раньше, но в этот раз, как отмечали позднее специалисты правительственной комиссии, не были подготовлены соответствующим образом и прошли без соблюдения необходимых правил безопасности. Причем некоторые эксперты утверждали, что даже все промахи и огрехи могли не привести к столь большой беде – вероятность аварии составляла едва ли доли процента. Как бы то ни было, но столь малой вероятности хватило для огромной трагедии… Впрочем, есть и те, кто говорит, что авария была результатом диверсии, и приводят в пользу своего утверждения солидные аргументы, но они всерьез не рассматриваются исследователями чернобыльской катастрофы. В любом случае драматическое стечение обстоятельств стоило жизни и здоровья многим работникам АЭС, пожарным и жителям города Припять, находившихся в чернобыльской зоне. Именно на четвертом энергоблоке станции произошел взрыв и начался мощный пожар. Уже утром 26 апреля было ясно, что силами локальных спасательных команд справиться с пожаром не получится, тогда к ликвидации аварии привлекли военных.

Информационное поражение Горбачева

Уже утром 26 апреля об аварии стали сообщать западные "радиоголоса". Автор этих строк услышал об аварии в выпуске новостей "Радио Свобода" 26 апреля. Однако телевидение, радио и газеты молчали. Только 28 апреля появилось сообщение ТАСС, которое было передано в программе "Время". "На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай, – говорилось в сообщении. – Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего". Такое скупое заявление, из которого можно было сделать вывод, что случилось не слишком крупное локальное ЧП, от которого не будет много вреда.

Но десятки, сотни тысяч граждан Союза уже знали, что дело обстоит далеко не так, как о том шла речь в "убаюкивающем" заявлении. Население города Припяти в количестве 47,5 тысячи человек было эвакуировано 27 апреля 1986 года. Полностью. В следующие несколько дней были эвакуированы люди, проживавшие в 10-километровой зоне отчуждения – в общей сложности около 116 тысяч человек.

А пожар на разрушенном энергоблоке удалось потушить лишь 6 мая. Вступавшие в схватку со стихией пожарные и многочисленные добровольцы принимали на себя за полминуты-минуту дозу облучения до 40 бэр, в то время как предел годовой дозы облучения составляет 25 бэр. Было ясно, что сил пожарных и военных тоже не хватит. Тогда неформально, если так можно было выразиться, полушепотом, по стране был брошен клич для желающих помочь. Однако "сарафанное радио" и "слуховые окна" уже разнесли весть о том, что требуются добровольцы на опасное и рискованное для жизни и здоровья дело. И множество людей, молодых, крепких и здоровых отправились в чернобыльскую зону.

Позднее академик Валерий Легасов признавался: "Мне тогда и в голову не приходило, что мы двигаемся навстречу событию планетарного масштаба, событию, которое, видимо, войдет в историю человечества как извержение знаменитых вулканов, гибель Помпеи или что-нибудь близкое к этому". А тем временем советская пресса что есть сил разоблачала "подрывные радиоголоса" и "клеветнические сообщения западной прессы" , касавшиеся чернобыльской катастрофы. Более того, ряд ведущих газет ("Труд", "Социалистическая индустрия" и др.) на своих страницах упорно доказывали, что произошедший "несчастный случай" на Чернобыльской атомной электростанции – далеко на самое крупное ЧП в истории подобных инцидентов на АЭС мира. Но эти неуклюжие попытки отвести огонь критики от руководства страны лишь усиливали возмущение в обществе. К тому же уже в первые дни после катастрофы власти предприняли меры по засекречиванию данных о ее реальных и возможных последствиях, что многократно усиливало раздражение масс. Только 14 мая генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев обратился к гражданам Советского Союза. Но он уже проиграл "информационную войну" и эту аварию ему (и всей партии) еще припомнят спустя несколько лет, когда распад Советского Союза будет набирать силу.

Вскоре после аварии ветер стал разносить пепельное радиоактивное облако по регионам Советского Союза, а также по соседним странам. Порывы ветра были таковы, что чернобыльская радиация разнеслась и по Балканам, странам передней Азии, Северной Африки и даже небольшая часть досталась США.

После дезактивации территории началось возведение изоляционного сооружения под названием "Укрытие", которое в результате покрыло весь разрушенный четвертый энергоблок. На него за 206 дней работ ушло около 400 тысяч кубометров бетонной смеси и семь тысяч тонн металлоконструкций. Потом "Укрытие" было названо "саркофагом". 30 ноября 1986 года правительственная комиссия подписала акт о его приемке. Это сооружение должно было надежно "похоронить" излучавший смертельные дозы радиации энергоблок АЭС.

Однако со временем "саркофаг" ветшал (первоначально он был рассчитан на 20-40 лет, но специалисты заявляли, что при должном уходе его хватит на куда более долгий срок) и появилась опасность проникновения в окружающую среду радиоактивных частиц. И в 2007 году при финансировании Европейского банка реконструкции и развития было начато строительство "Нового безопасного конфайнмента" (НБК) – изоляционного арочного сооружения над "саркофагом". Он был сдан в эксплуатацию со значительным опозданием – 10 июля 2019 года Ширина НБК – 257 метров, высота – 110 метров, длина – 165 метров, вес конструкций – 36,2 тысячи тонн.

Чернобыльские мародеры и поджигатели

С тех пор вокруг зоны отчуждения постоянно возникали различные скандалы. Некоторые журналисты и блогеры регулярно сообщали, что дома, магазины и учреждения в Припяти в 2000-е годы (в 1980-е и 1990-е зона усиленно охранялась) были разграблены мародерами, которые утащили мебель, металлические изделия, ценные вещи, оставшиеся после экстренной эвакуации жителей города. Все эти облученные предметы находятся в настоящее время неизвестно где.

В 2016 году в телепередаче "Момент истины" скандально известного журналиста Андрея Караулова вышел сюжет о том, что радиоактивный металлолом из зоны отчуждения несколько раз вывозился некими коммерсантами и был использован для производства водопроводных труб. Эта история тогда наделала немало шума, тем более что позднее эти подозрения высказали многие солидные издания. Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, только в 2005-2007 годах было предотвращено более 1600 попыток ввезти в Россию с территории Украины металлолом, отличавшийся повышенной радиоактивностью. По этому случаю тогда даже случился скандал в двусторонних отношениях. Однако вскоре после этого эксперты отметили подозрительный рост экспорта металлов с Украины на территорию ЕС. Был ли это металл с чернобыльской зоны или нет – свидетельств не было, но ряд изданий указывали, что около семи тысяч тонн металлолома, зарытого в земле на территории зоны отчуждения, таинственным образом исчезли. Попытки журналистов и некоторых гуманитарных организаций обнаружить подземное хранилище лома успехом не увенчались.

Что касается пожара, случившегося в начале апреля 2020 года, то его причиной стал поджог. По словам представителей силовых ведомств Украины, виновники найдены и задержаны. Спасателям тогда удалось не подпустить огонь к хранилищам радиоактивных отходов. Впрочем, по мнению российских пожарных экспертов, хранилища радиоактивных отходов, видимо, все-таки должны быть рассчитаны на температурные режимы, возникающие при лесных пожарах. Как бы то ни было, а чернобыльская трагедия 34-летней давности по-прежнему дает поводы для серьезного беспокойства и не позволяет забыть о себе.