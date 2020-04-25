Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака

Жительницу Горно-Алтайска покалечила собственная собака, сообщает пресс-служба Республиканской больницы.
Женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии после того, как на нее набросился принадлежащий ей питбультерьер.
Состояние здоровья пациентки оценивают, как тяжелое. Пострадавшая лишилась правой руки и получила увечья левой.
"Проблема собак стоит очень остро, мы это видим по нашим пациентам и просто, видя своры собак, которые спокойно гуляют по улицам", — констатировал заведующий отделением травматологии и ортопедии медучреждения Василий Захаров.
По его словам, в больницу часто попадают местные жители, пострадавшие от укусов животных, в том числе и бродячих. Зачастую они получают не только физический, но и психический вред, учтонил врач. Особенно это касается детей.
Комментарии
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей ?
Жестоко воспитывала? Питбули обычно любого порвать готовы за своего хозяина...
Хорошо, что пострадала хозяйка, а не посторонний
Чем больше пострадает хозяев собак, тем меньше от этих собак пострадает других людей
Когда их будут штрафовать за выгул без намордника и повадка. Вчера встретила одну старушку с подобной собакой, спрашиваю ее чего без намордника, ведь вы ее не удержите, а она нам - носик намордник натёр, теперь будем так ходить. На остальных наплевать, ходите бойтесь, что вам руку отгрызут!!!
Жалко женщину. Но собаководы когда вы откажитесь от опасных пород? Для чего вы их держите, для самозащиты? Так вы сами становитесь опасными для окружающих мирных граждан.
Хорошо что хозяйка на выгул вывела, а не хозяин!
Скорее всего хозяином был её муж, поэтому собака и не воспринимала женщину как хозяина и набросилась на неё.