Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака

Жительницу Горно-Алтайска покалечила собственная собака, сообщает пресс-служба Республиканской больницы.

Женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии после того, как на нее набросился принадлежащий ей питбультерьер.

Состояние здоровья пациентки оценивают, как тяжелое. Пострадавшая лишилась правой руки и получила увечья левой.

"Проблема собак стоит очень остро, мы это видим по нашим пациентам и просто, видя своры собак, которые спокойно гуляют по улицам", — констатировал заведующий отделением травматологии и ортопедии медучреждения Василий Захаров.

По его словам, в больницу часто попадают местные жители, пострадавшие от укусов животных, в том числе и бродячих. Зачастую они получают не только физический, но и психический вред, учтонил врач. Особенно это касается детей.