Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие

Минский Свято-Елисаветинский монастырь официально подтвердил, что у двух монахинь выявили коронавирус. Об этом сообщают на его официальном сайте.

Согласно представленной информации, диагноз COVID-19 по итогам тестирования поставили двум монахиням, а еще несколько заболевших имеют признаки вирусной инфекции либо пневмонии.

Заболевших коронавирусом госпитализировали. Кроме того, изолировали еще одну служительницу монастыря, которая проживала с зараженными.

В список людей, у которых есть проблемы со здоровьем, попали иереи Артемий Тоноян (гайморит и флюс, находится на больничном) и Александр Пашковский (пневмония, лечится на даче), отцы Сергий Нежборт и Сергия Фалей (у обоих признаки ОРВИ).

"Друг нашего монастыря о. Василий Лесько, 92-х лет, действительно находится в реанимации с диагнозом "пневмония", однако он не является клириком нашего монастыря и в богослужениях поста и Пасхи в нашем монастыре не участвовал", – рассказали в монастыре.

Кроме того, с высокой температурой лечится в келье еще одна монахиня.

"Также у нас есть сестры с сезонной ОРВИ, поэтому в монастыре приняты рекомендуемые меры предосторожности, ежедневно измеряется температура, заболевшие сестры живут отдельно, им оказывается медицинская помощь", – уточнили представители религиозного учреждения.

Примечательно, что по информации портала "Медуза", во время пасхального богослужения в Свято-Елисаветинском монастыре находилось много верующих. Сейчас церковь закрыли на карантин, утверждает издание.