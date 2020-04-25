Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Высокая пожароопасность прогнозируются в большинстве районов Алтайского края, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России передала штормовое предупреждение.

Согласно данным синоптиков, 25 апреля на большей части территории прогнозируется четвертый класс горимости (выше только пятый).

"Сухая и ветреная погода может привести к увеличению числа ландшафтных возгораний. В такую погоду пожары распространяются с огромной скоростью, поэтому в считанные минуты огонь может перекинуться на жилые дома и надворные постройки", – предупредили спасатели.

МЧС рекомендует в условиях неблагоприятной погоды не разводить костров на природе, не сжигать мусор и сухую траву, не бросать непотушенные спички и окурки, не давать детям играть с огнем.