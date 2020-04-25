Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае

Еще четыре пациента, переболевших коронавирусом выписали их больниц Алтайского края, сообщает региональный оперштаб.

Перед выпиской они дважды сдали тесты. Оба результата отрицательные. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 22.

Ранее стало известно о первом погибшем человеке с диагнозом COVID-19. Лечение осложнилось из-за почечной недостаточности.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 215 человек. За прошедшие сутки зафиксировали 63 случая: в Змеиногорском районе – заболел 51 человек, Бийске – 5, в Барнауле – 4, в Камне-на-Оби – 2.