В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю занялись санитарной обработкой территории Змеиногорска для профилактики коронавируса, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

"Сегодня пожарно-спасательные подразделения Змеиногорска, одетые в специальные костюмы, со средствами защиты органов дыхания, провели дезинфекцию помещений администрации города, крупных торговых и спортивных объектов, остановочных пунктов, дорог. К выполнению задачи были привлечены пять человек личного состава, две единицы техники", – рассказал представитель МЧС.

При обработке используют диацил, предназначенный для дезинфекции. Его продолжат распылять и в последующие дни.

Ранее появилась информация о новых заражениях COVID-19 на территории района. Диагноз за последние сутки подтвердился у 51 человека.

Как уже писал amic.ru, губернатор Виктор Томенко ввел жесткий карантин, направленный на изоляцию очага коронавирусной инфекции. В частности наложены ограничения на въезд и выезд транспорта.