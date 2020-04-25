В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю занялись санитарной обработкой территории Змеиногорска для профилактики коронавируса, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.
"Сегодня пожарно-спасательные подразделения Змеиногорска, одетые в специальные костюмы, со средствами защиты органов дыхания, провели дезинфекцию помещений администрации города, крупных торговых и спортивных объектов, остановочных пунктов, дорог. К выполнению задачи были привлечены пять человек личного состава, две единицы техники", – рассказал представитель МЧС.
При обработке используют диацил, предназначенный для дезинфекции. Его продолжат распылять и в последующие дни.
Ранее появилась информация о новых заражениях COVID-19 на территории района. Диагноз за последние сутки подтвердился у 51 человека.
Как уже писал amic.ru, губернатор Виктор Томенко ввел жесткий карантин, направленный на изоляцию очага коронавирусной инфекции. В частности наложены ограничения на въезд и выезд транспорта.
Комментарии
По улицам Барнаула ездят машины, которые якобы дезинфицируют улицы. Только если раньше они поливали асфальт чем-то, то сейчас просто ездят, сухо после них. Отмывают деньги?
В Москве общественный транспорт кварцуют, магазины тоже.
Прошу прощения, а на четвертом фото слева на право, в правом нижнем углу, случайно не растаявший сугроб. А на шестом фото - это не пыль на краю дороги лежит???!!!
Судя по фото дезинфицируют администрацию и рудников и все