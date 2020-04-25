Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить

В России необходимо продлить режим самоизоляции, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам руководителя ведомства, россияне провели два инкубационных периода коронавируса в режиме самоизоляции. Она выразила мнение, что этого недостаточно.
"Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер, всего два инкубационных периода для этого заболевания, для того чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало", – подчеркнула Попова.
По ее словам, нужно сохранить ограничительные меры как минимум еще на один инкубационный период болезни. Это поможет быстрее пройти пик заболеваемости, выразила уверенность чиновница.
Ранее ведущий российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет говорить не раньше июня. По его словам, такой вариант возможен, если россияне будут соблюдать режим самоизоляции и прочие рекомендации специалистов и властей, а врачи не допустят серьезных ошибок.
В то же самое время Малеев уверен, что окончательная победа над коронавирусом случится не раньше, чем ученые внедрят вакцину против заболевания.
Комментарии
"фаза жестких ограничительных мер" "два инкубационных периода"
Бумажка, в бумажку, через бумажку и опять в бумажку...
Наш народ с испугу только первую неделю что-то и соблюдал.
На второю аккуратненько высунул нос за дверь.
А сейчас уже в майках и шортах вовсю гуляет по городу.
А оно ведь как?
Дома сидишь - холодильник пустой - жрать охота.
На улицу вышел - туда-сюда погулял - и забыл что жрать охота.
"а врачи не допустят серьезных ошибок" интересно, а кто допустил ошибки когда не закрыли границы вовремя или не проверяли каждого прилетевшего. Кто проверял до последнего только рейсы из Китая!!!!
Медицину и меднауку по ходу недооптимизировали ещё до конца, вот теперь в качестве лечения и профилактики самизоляцию то и предлагают.... да что говорить , за столько то лет не научились пневмонию излечивать! Сегодня 16 лет, как отец умер от гриппозной пневмонии, три дня и точка, 51 год, все остальные органы были в полном порядке- восхищался патологоанатом.
Надо жить нормальной жизнью [иначе экономически сдохнем раньше], НО:
- ВСЕМ ходить в масках,
- держать дистанцию,
- не собирать массовых мероприятий,
- ВО ВСЕХ магазинах (включая продуктовые рассадники!!!) ввести норму не более 1 покупателя на 20 кв.м торговой площади
- при первых признаках ОРВИ сидеть дома!
- за появление в больном виде на людях - принудительная изоляция куда-нибудь в барак в дыру
и т.п.
Тогда инфекция будет достаточно медленно переходить, не перегружая медицину, и люди с голода не умрут