В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц

В ночь на 25 апреля в Барнауле продолжилась обработка дорог и тротуаров дезинфицирующим раствором. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В общей сложности за минувшую ночь обработали дорожное полотно на нескольких улицах, в том числе Жасминной, Просторной, 280-летия Барнаула, 65 лет Победы, С. Семенова, Бабуркина, Сельскохозяйственной, Автотранспортной, Заринской, 42 Краснознаменной Бригады, Транзитной, Трактовой, Дальней, Новосибирской и Мамонтова.
Кроме того, подвергли дезинфекции межквартальные проезды на улице Малахова и Павловском тракте.
Как ранее писал amic.ru, состав дезинфицирующего раствора определили специалисты мэрии совместно с Роспотребнадзором. Они рассчитали оптимальный процент хлора в воде.
Масштабные работы по дезинфекции дорожных покрытий и тротуаров начались в Барнауле 11 апреля. В общей сложности в Барнауле планируется обработать более четырех миллионов квадратных метров проезжей части. В план работ вошла 171 улица вместе с тротуарами, а также все основные площади города.
Комментарии
Дурь с жадностью всегда идут рука об руку.
Я балдею, хлоркой обработают напишут как будто дорогим раствором, оп и распилили бабло. Одно слово ВОРЬЁ.
А потом деревья погибнут
25.04.2020 15:03
Alex1976
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Писать нужно правильно: "распЫлили бабло".
так может ну ее- эту самоизоляцию.
утром облился раствором хлорки(специалисты- чиновники,рассчитают оптимальную дозу и состав в%).
и продолжим жить нормальной жизнью,как раньше.