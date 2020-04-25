Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве

Рубцовские садоводы выразили благодарность сотрудникам МЧС за тушение крупного возгорания в местном садоводстве. Пост об этом разместили в сообществе "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".

"Ребята боролись до последнего! Отбили огонь от нашей дачи в 10 саду, – написал местный житель. – И отвели огонь от 8 сада. Горел 9 сад... Сгорело около 15 домов".

По его словам, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра и неубранной сухой травы. Но совместными усилиями у стихии удалось отстоять множество дачных участков.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Нельзя разжигать костры и посещать лес.

Ранее amic.ru писал, что спасатели призывают жителей Алтайского края соблюдать меры безопасности при работе на садовых участках. Нарушителям выписывают штрафы.