Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве

Рубцовские садоводы выразили благодарность сотрудникам МЧС за тушение крупного возгорания в местном садоводстве. Пост об этом разместили в сообществе "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".
"Ребята боролись до последнего! Отбили огонь от нашей дачи в 10 саду, – написал местный житель. – И отвели огонь от 8 сада. Горел 9 сад... Сгорело около 15 домов".
По его словам, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра и неубранной сухой травы. Но совместными усилиями у стихии удалось отстоять множество дачных участков.
Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Нельзя разжигать костры и посещать лес.
Ранее amic.ru писал, что спасатели призывают жителей Алтайского края соблюдать меры безопасности при работе на садовых участках. Нарушителям выписывают штрафы.
Комментарии
Траву убирать надо
А как быть тем, чьи дома и бани на садовых участках не отстояли доблестные ребята пожарные. Тем, кто сам боролся с огнём, получили ожоги головы и рук, потому что после третьего звонка в МЧС, с просьбой выслать пожарных, так как огонь распространяется стремительно и приближается к строениям, услышали в трубку :" Женщина, что вы паникуете, работает пять машин!". Причём сказано это было в очень грубой форме, на повышенных тонах. И теперь у моих родителей нет дачи, дом и баня выгорели, остались только стены! Не поворачивается язык для благодарностей.
Ну так траву ОБКАШИВАТЬ нужно на участках , а не жечь . Не у одних вас сады горели , на всех машин не хватает . Скажите спасибо соседям - поджигателям !
Соседей насказать чем? В прошлом году сосед спалил нам вот так баню, сарай, туалет и забор, благо дом остался, и что толку? С него взять нечего, за сад какой год не платит, а в суд подавать это надо ездить в район получается, я больше денег истрачу
А кому пожаловаться на соседей? В моей Чесноковке (Новоалтайск) соседи загадили свой усадебный участок до невозможности. Валяются по всему участку пакеты с мусором. Это при том что два раза за неделю по этой улице проходит мусоросборщик. Говорю им выставите мусор за ограду и люди уберут. Палец о палец не ударят. Летом до 2 метров колосится крапива и сеется на соседские участки и всякая живность расползается- муравьи разведены элитные.
Ничего вашим соседям не будет, также как и тем кто палит траву и сжигает ваши дома. Ну смешной штраф!!!