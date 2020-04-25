Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД

Госавтоинспекция рекомендует водителям отказаться от межрегиональных поездок, если есть такая возможность, сообщает пресс-служба ведомства.
В случае когда это сделать никак нельзя, следует уточнить какие правила въезда действуют в регионах, через которые пролегает маршрут.
"Перед поездкой необходимо внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут, – констатировали в ГИБДД. – Как правило, здесь же публикуются схемы проезда или объезда для транзитного транспорта".
Водителям посоветовали взять с собой не только обычные документы, такие как паспорт и водительское удостоверение, но и те, что так или иначе связаны с целью поездки. Это может быть, например, справка о временной регистрации в другом городе или трудовой договор.
Как уже писал amic.ru, в связи с распространением коронавируса наложены ограничения на въезд и выезд транспорта в Змеиногорском районе Алтайского края.
Комментарии
Ага, допустим ситуация, суббота, не рабочий день, едет человек в Горный Алтай, его останавливают на посту и спрашивают цель поездки. Человек предъявляет договор ГПХ, что он работает где-то в Горном Алтае. Каким образом будут устанавливать подлинность этого договора? Звонить на предприятие, ну так суббота, никто трубку не возьмет... Или человек прописан в Барнауле, но на руках имеет копию договора купли-продажи дома в Майме, как будут устанавливать, подлинность этого договора? Чтобы подделать договор ГПХ много ума не надо, да и копию выписки из ЕГРН или купли-продажи тоже можно подделать в любом редакторе, а то что не оригинал, так извините, нет никакого официального указания, что именно оригинал нужен. Короче фигня это все. Единственное чего они добились это очередей на пропускных пунктах
Абсолютно в Ж правильно