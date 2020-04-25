Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД

Госавтоинспекция рекомендует водителям отказаться от межрегиональных поездок, если есть такая возможность, сообщает пресс-служба ведомства.

В случае, когда это сделать никак нельзя, следует уточнить какие правила въезда действуют в регионах, через которые пролегает маршрут.

"Перед поездкой необходимо внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут, — констатировали в ГИБДД. — Как правило, здесь же публикуются схемы проезда или объезда для транзитного транспорта".

Водителям посоветовали взять с собой не только обычные документы, такие как паспорт и водительское удостоверение, но и те, что так или иначе связаны с целью поездки. Это может быть, например, справка о временной регистрации в другом городе или трудовой договор.

Как уже писал amic.ru, в связи с распространением коронавируса наложены ограничения на въезд и выезд транспорта в Змеиногорском районе Алтайского края.