Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото

Авария с участием нескольких автомобилей произошла в Барнауле, сообщает паблик barnaul.insta.
Машины столкнулись в районе перекрестка проспекта Калинина и улицы Кулагина.
На кадрах видно, что участниками аварии стали не меньше трех машин, в том числе марок Toyota и Honda.
О пострадавших ничего не известно. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", ДТП не создало серьезного затора на проезжей части.
Комментарии
Все без масок , включая спасателей
На улице маски БЕСПОЛЕЗНЫ, уже об этом говорили. Тут самое главное забрало как у спасателей)
Лишь бы маски приплести... Засуньте вы их себе знаете куда
16:29- гость - "Лишь бы маски приплести"
Только недоброжелатель здорового образа жизни при коронавирусе такое мог написать