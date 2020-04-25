На смену жаре в Алтайский край идет похолодание

Жаркие дни в Алтайском крае походят к концу, следует из прогноза, опубликованного CЦ ФГБУ НИЦ "Планета". Метеорологи ожидают, что Западную Сибирь ожидают понижение температуры и усиление ветра.

"Плотная и обширная зона фронтальной облачности сохранит свое влияние на районы Западной Сибири 25 и ночью 26 апреля, — уточняет НИЦ. — В большинстве районов ожидаются дожди, местами умеренные, грозы, а также усиление порывистого ветра до 15–22 м/с".

Холоднее всего будет в ночь на 26 апреля. Столбик термометра в темное время суток может опуститься до нуля. Днем будет значительно теплее – от +13°C до +19°C.

Потепление придет достаточно быстро. По оценке синоптиков, температура воздуха вновь поползет вверх уже в начале следующей недели.