На смену жаре в Алтайский край идет похолодание

Жаркие дни в Алтайском крае походят к концу, следует из прогноза, опубликованного CЦ ФГБУ НИЦ "Планета". Метеорологи ожидают, что Западную Сибирь ожидают понижение температуры и усиление ветра.
"Плотная и обширная зона фронтальной облачности сохранит свое влияние на районы Западной Сибири 25 и ночью 26 апреля, — уточняет НИЦ. — В большинстве районов ожидаются дожди, местами умеренные, грозы, а также усиление порывистого ветра до 15–22 м/с".
Холоднее всего будет в ночь на 26 апреля. Столбик термометра в темное время суток может опуститься до нуля. Днем будет значительно теплее – от +13°C до +19°C.
Потепление придет достаточно быстро. По оценке синоптиков, температура воздуха вновь поползет вверх уже в начале следующей недели.
Комментарии
Я даже рад! Эта жара при включенном отоплении просто убивает, опять же может уже дожди пойдут и пожары поутихнут
2 дня уже нет отопления.
комфортные 23.
25.04.2020 16:30
- гость -
Ну вот,холода вернулись,и явно надолго,а отопление то больше не включат.Посмотрим,как через несколько дней запоете о холоде и сырости в квартирах.
Что за память у некоторых,как у рыбок.Из года в год одно и то же,постоят пара-тройка дней под двадцадку,и то днем,так ручки тут же тянутся к вентилю.Бац,перекрыли,и здравствуй холод.Отопление не свет,его на раз не включишь.И да,особенно сейчас,при новой заразе самое время отключать.Не знаю как у кого,у нас в доме отопления уже неделю нет.Варвары!!!!
Эх, снег бы хоть выпал, так хочется на лыжах погулять!
16:57- гость -" Бац,перекрыли,и здравствуй холод"
Так это на планете Земля всегда так, например, машину помыл, завтра дождь и грязь.