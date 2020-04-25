Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео

Достаточно необычная авария случилась в Барнауле на улице Трактовой. Видеозапись инцидента опубликовали в аккаунте "Аварком Алтай" в Instagram.
На кадрах видно, как водитель грузовика что-то объясняет человеку в камуфляжной форме. После окончания разговора он включает заднюю передачу и резко жмет на газ.
Поездка окончилась очень быстро – к тому моменту сзади успел остановиться легковой автомобиль.
"Порой спешка приводит к нелепым ситуациям", – гласит подпись к видеозаписи.
Не исключено, что иномарка попала в "мертвую зону" и поэтому водитель не заметил стоящий позади транспорт.
Комментарии
Водилка будки баран, если не видно машины в зеркалах это не значит что нужно гнать задним ходом как бешеному. И вообще задом когда сдаешь по зеркалам нужно быть аккуратнее, как бывшый автобусник говорю, да и водителем -экспедитором работал на 4т грузовичке и максимум что бодал, это парапет возле магазина, зато звонить не надо было)))