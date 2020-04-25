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Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео

, ИА "Амител"
Легковой автомобиль стоял позади грузовика
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Достаточно необычная авария случилась в Барнауле на улице Трактовой. Видеозапись инцидента опубликовали в аккаунте "Аварком Алтай" в Instagram.

На кадрах видно, как водитель грузовика что-то объясняет человеку в камуфляжной форме. После окончания разговора он включает заднюю передачу и резко жмет на газ.

Поездка окончилась очень быстро – к тому моменту сзади успел остановиться легковой автомобиль.

"Порой спешка приводит к нелепым ситуациям", – гласит подпись к видеозаписи.

Не исключено, что иномарка попала в "мертвую зону" и поэтому водитель не заметил стоящий позади транспорт.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.04.2020 18:05
Alex1976

Водилка будки баран, если не видно машины в зеркалах это не значит что нужно гнать задним ходом как бешеному. И вообще задом когда сдаешь по зеркалам нужно быть аккуратнее, как бывшый автобусник говорю, да и водителем -экспедитором работал на 4т грузовичке и максимум что бодал, это парапет возле магазина, зато звонить не надо было)))

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