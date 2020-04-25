Два человека пострадали при пожаре в Барнауле

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Мужчина и женщина пострадали при пожаре в частном доме и надворных постройках на территории барнаульского поселка Борзовая Заимка 25 апреля.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, информация о возгорании поступила в оперативные службы в 8:16.

Пламя распространилось на площади 230 квадратных метров. В его ликвидации задействовали 28 человек личного состава и 10 единиц техники.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.