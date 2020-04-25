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Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки

, ИА "Амител"
Число заболевших выросло сильнее, чем в других регионах Сибири
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России зафиксировали 5966 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 19 апреля федеральный оперативный штаб. Умерли 66 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.

2612 новых инфицированных зарегистрировали в Москве, 605 – в Подмосковье. Более 100 случаев заболевания за сутки подтвердили в Санкт-Петербурге (605), Мурманской области (193), Дагестане (157) и Нижегородской области (118).

Алтайский край оказался на 13-й позиции среди всех регионов РФ по числу заражений за сутки с показателем в 63 человека. Это больше, чем в любом другом регионе Сибири.

В Сибирском федеральном округе в числе лидеров также оказались Хакасия (29), Новосибирская область (38), Красноярский край (18) и Тува (9).

Всего в России 74588 заболевших, большинство из них – в Москве (39509). Почти 6,3 тысячи человек уже вылечились, 681 – умер.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.04.2020 18:19
гость

верной дорогой идем, товарищи. грабли - наше все

25.04.2020 18:24
Пионер

Портят, гады, рейтинг губера - одного из лучших борцов

25.04.2020 18:31
- гость -

Так вот только писали,что Виктор Томенко вошел в рейтинг глав регионов, успешно борющихся с коронавирусом!!!!!

25.04.2020 18:33
- гость -

Дистанционное измерение температуры везде.

25.04.2020 18:36
Alex1976

Ну фсе пистос терь тату на лоб в виде QR кода напечатают, хоть татушники заработают))) А по сути жесть конечно, но от гриппа куда больше народа погибает чем от этой заразы.

25.04.2020 18:43
- гость -

Ну теперь добрая половина российских алкоголиков в майке и трениках, и домохозяек в бигудях и леопардовых лосинах огорчились, что их теория «коронавирус – это ерунда» провалилась

25.04.2020 18:43
- гость -

18:33
Нет!
Только ректально! Поголовно!

25.04.2020 18:54
- гость -

25.04.2020 18:36
Alex1976
А по сути жесть конечно, но от гриппа куда больше народа погибает чем от этой заразы.

Швейцарский профессор университета, доктор Пауль Роберт Фогт рассказывает о вирусе,
КОВИД-19: опасный вирус или нет – немного статистики
КОВИД-19 очень заразен. Как отмечалось почти во всех странах, совокупное число инфицированных ежедневно увеличивается примерно на 40% без принятия контрмер, что соответствует удвоению числа инфицированных каждые два дня или стократному увеличению за неделю. Уровень инфицирования еще и потому выше, чем у гриппа, что от
КОВИД-19 нет вакцинированных лиц.,Смертность КОВИД-19, как мы это увидели на примере закрытых популяций (круизных судов), примерно в 20 раз выше, чем смертность от гриппа.
КОВИД-19 вообще не относится к группе коронавирусов? Индийские и китайские исследователи сообщают, что COVID-19 имеет геном, похожий на ВИЧ/Эбола, что позволяет ему закрепляться в клетках человека в 1000 раз сильнее, чем коронавирус атипичной пневмонии (SARS coronavirus).
За это время всем должно было быть ясно, что КОВИД-19 не является «нормальным» вирусом гриппа. Да конечно обыкновенный грипп, только весь мир в карантин ушёл, экономика в ж....е, ни чего серьёзного. Вы где живёте в каком аквариуме.

25.04.2020 18:54
- гость -

Шахтёры статистику подпортили.

25.04.2020 18:57
Пионер

А по сути жесть конечно, но от гриппа куда больше народа погибает чем от этой заразы.

От гриппа 650 тыс в год. От ковида 200 тыс на данный момент. Если в ноябре (момент начала) количество погибших от ковида сравняется или превысит количество погибших от гриппа, то признаете ли Вы публично свою неправоту?

25.04.2020 18:58
- гость -

Смертность от коронавируса COVID-19 составила 3,4%, что намного больше смертности от сезонного гриппа, заявил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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207

"На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных", - приводятся его слова на странице ВОЗ в Twitter.

25.04.2020 19:10
гость

Вряд ли в Англии за такой же период на 1 выздоровевшего от гриппа, 27 умерших от гриппа

25.04.2020 19:18
- гость -

Спасибо доминиканке, москалям-лимитчикпм и башкиру !!!

25.04.2020 19:21
гость

За период короны на 789 220 выздоровлений 196 866 смертей. Что будет с остальными инфицированными мы не знаем, но пока выздоравливают четверо из пяти. То есть каждый пятый умирает. В Китае, где почти все выздоровели, умер каждый двадцатый

25.04.2020 19:25
гость

В Китае, где почти все выздоровели, умер каждый двадцатый

Это пока как у нас, у нас умер один, а 18 выздоровели

25.04.2020 19:31
- гость -

25.04.2020 18:54
- гость -
КОВИД-19 очень заразен. Как отмечалось почти во всех странах, совокупное число инфицированных ежедневно увеличивается примерно на 40% без принятия контрмер, что соответствует удвоению числа инфицированных каждые два дня или стократному увеличению за неделю. Уровень инфицирования еще и потому выше, чем у гриппа, что от
КОВИД-19 нет вакцинированных лиц.,Смертность КОВИД-19, как мы это увидели на примере закрытых популяций (круизных судов), примерно в 20 раз выше, чем смертность от гриппа.

Весь мир это понимает .Даже скептики сдались.

25.04.2020 19:33
Я

Примерно 50% из инфицированных требуется госпитализация, из них 15% реанимация. Если посмотреть на ежедневные цифры инфицированных то понятно почему экспрессом подготавливали больницы. Судя по поведению народа после майских праздников, числах в 20-х медицина может "захлебнуться"

25.04.2020 19:34
Пионер


Спасибо доминиканке, москалям-лимитчикпм и башкиру !!!

Повторяйте перед сном. Валор моргулис.

25.04.2020 19:39
- гость -

Хочется надеяться,что власть понимает всю опасность ситуации и предпринимает все меры для сдерживания эпидемии.

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