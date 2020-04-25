Женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП в Барнауле

Два пассажира автомобиля Toyota Corolla, в том числе ребенок, пострадали в массовой аварии в Барнауле, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось на проспекте Калинина в районе пересечения с улицей Кулагина. По предварительным данным правоохранителей, авария произошла из-за 38-летнего водителя автомобиля Honda CR-V, который протаранил три стоящих машины.

В результате повреждения получили Toyota Corolla, Toyota Windom и Chevrolet Niva.

Медицинская помощь потребовалась 46-летней женщине и 11-летней девочке. Ребенка после этого отпустили домой, а вот взрослому потребовалась госпитализация.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Они выясняют обстоятельства столкновения.