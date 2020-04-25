В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности

Фото: "Поисковое движение России"

Адресатов письма, написанного на фронте уроженцем Алтайского края в 1943 году, ищут региональные поисковики.

Об этом рассказал amic.ru руководитель Алтайского регионального отделения "Поисковое движение России" Дмитрий Вейн.

По его словам, письмо написано Плотниковым Иваном Яковлевичем. Оно адресовано его маме, сестрам и брату.

Иван Плотников родился в селе Огни Усть-Калманского района в 1922 году. Служил в 87-й стрелковой дивизии. Участник освобождения Украины, Крыма и Севастополя. Награжден орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу".

Родственникам фронтовика или их знакомым для получения письма можно позвонить по телефону 8-929-394-11-47 или написать на электронную почту bojmer@rambler.ru.