В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда

В Змеиногорском районе организовали три КПП, которые осуществляют контроль за въездом и выездом транспорта, сообщили в региональном оперативном штабе.

"По состоянию на вечер 25 апреля на въездах в Змеиногорский район организована работа трех контрольно-пропускных пунктов для блокировки въездов и выездов транспортных средств", – уточнили в оперштабе.

Для того чтобы обеспечить подвоз товаров первой необходимости, выдано 80 пропусков.

В районе полным ходом ведется дезинфекция. В частности, уже обработаны 15 мест массового пребывания людей, а также помещения, в которых находились заболевшие.

Напомним, в районе введен жесткий карантин в связи со вспышкой заболеваемости COVID-19 в общежитии Корбалихинского рудника. Так, 25 апреля стало известно еще о 51 случае заражения в Змеиногорском районе.