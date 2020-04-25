Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем новом обращении к жителям Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы. Текст речи опубликован на сайте регионального правительства.

Глава области рассказал о том, что все предпринимаемые меры не смогли остановить рост заболеваемости в шести районах.

"Инфекция уже не только завозная, она распространяется внутри региона, – подчеркнул Цивилев. – Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер".

Введение системы пропусков станет одной из мер для профилактики коронавируса. Ее будут вводить поэтапно, начиная с 5 мая.

"Сегодняшняя ситуация требует от каждого из нас максимальной ответственности, – подчеркнул губернатор. – Коронавирус – не миф, это реальная угроза, болезнь, от которой умирают люди".

Он призвал население соблюдать режим самоизоляции и другие меры безопасности, которые рекомендуют специалисты.

Ранее аналогичные меры допустил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он уточнил, что рассматривает возможность введения электронных пропусков для водителей.