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Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19

, ИА "Амител"
Всего в России перепрофилируют около пяти тысяч коек
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования / Фото: Kitemedical.ru

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования / Фото: Kitemedical.ru

Правительство РФ утвердило предварительный перечень медорганизаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него. В список попал и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего перепрофилируют медицинские учреждения в 28 регионах. Благодаря этому количество коек для больных и пациентов с подозрением на COVID-19 вырастет на 4 981, сообщает ТАСС.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае выявили 215 случаев заражения коронавирусом. 14 из них — дети. Вылечились 22 человека. Зафиксирован один летальный исход: умер 57-летний житель села Логовское Первомайского района.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.04.2020 07:17
- гость -

Неправильное решение...

26.04.2020 07:23
тю!

Ну так распорядись правильно!

26.04.2020 07:32
кара нтин

вспоминая безобидного Медведева- тот всего лишь передвигал стрелки,и переименовывал внутренние органы.

26.04.2020 07:41
CALIBR

26.04.2020 07:32
кара нтин
вспоминая безобидного Медведева- тот всего лишь передвигал стрелки,и переименовывал внутренние органы.
+++++++++++++++
Да,но при этом слова его отливались в граните !

26.04.2020 07:43
- гость -

А куда нынешних пациентов с переломами, вывихами и растяжениями?

26.04.2020 07:51
кара нтин

26.04.2020 07:43
- гость -
к церкви, там всем места хватит- на паперти.

26.04.2020 07:52
- гость -

сказано же - сидеть дома ровно.
а кто сломал - сам себе злобный буратина

26.04.2020 07:56
кара нтин

26.04.2020 07:41
CALIBR
на словах- героев много.
гранита не хватит.

26.04.2020 07:59
кара нтин

26.04.2020 07:52
- гость -
сказано- тумбочка пуста.
хоть думай-хоть дома сиди.

26.04.2020 08:03
кара нтин

26.04.2020 07:52
- гость -
а Буратино,хоть и деревянный- но добрый,о папе Карло заботился,девочек не обижал и со зверями дружил.
и главное- дверь открыл,в счастье.

26.04.2020 08:06
кара нтин

26.04.2020 08:03
кара нтин
и у него(у Буратино) был золотой запас,в отличии от нашего пана- атамана.

26.04.2020 08:15
- гость -

Вот такие сообщения очень настораживают.
Такое ощущение ,что коронавирус был неожиданностью для властей.

Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", заразившихся расположили в ЦРБ из-за того, что здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, ЕЩЁ НЕ ГОТОВО к приему больных.(22 апреля 2020 г., 13:24, ИА "Амител"

26.04.2020 08:52
- гость -

Это плановое учреждение. Страшного ничего не произойдёт, если прикроют

26.04.2020 09:07
Степан

Значит ожидаются тысячи тяжелых больных под ИВЛ в крае...

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