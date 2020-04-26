Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19

Правительство РФ утвердило предварительный перечень медорганизаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него. В список попал и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего перепрофилируют медицинские учреждения в 28 регионах. Благодаря этому количество коек для больных и пациентов с подозрением на COVID-19 вырастет на 4 981, сообщает ТАСС.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае выявили 215 случаев заражения коронавирусом. 14 из них — дети. Вылечились 22 человека. Зафиксирован один летальный исход: умер 57-летний житель села Логовское Первомайского района.