Воскресенье, 26 Апрель, 09:07

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
11°

74588 +0
Обь
437см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране

, ИА "Амител"
Мужчина не хотел отрабатывать предыдущее преступление
Фото: 'Невские новости'

Фото: "Невские новости"

В Санкт-Петербурге сотрудники отдела вневедомственной охраны задержала мужчину, который совершил кражу из гипермаркета. Злоумышленник взял товар на сумму около пятисот рублей и проследовал мимо кассы к выходу. Скрыться ему не удалось — вскоре его поймали сотрудники Росгвардии.

При проверке по базе данных оказалось, что злоумышленника разыскивают в Алтайском крае. Ранее его приговорили к обязательным работам за совершение кражи, однако трудиться вор не стал и предпочел скрыться. 

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, мужчину передали полицейским, которые оповестили своих алтайских коллег о поимке беглеца.

Ранее amic.ru писал, что барнаульская полиция помогла питерским коллегам задержать телефонного террориста из Северной столицы. Мужчина позвонил в колл-центр ВТБ в Барнауле и заявил, что собирается взорвать отделение банка в Санкт-Петербурге. Информацию передали питерским стражам порядка, которые и задержали звонившего.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.04.2020 08:42
гость

его приговорили к обязательным работам за совершение кражи, однако трудиться вор не стал и предпочел скрыться

Он и сейчас трудиться не будет и предпочтет скрыться

26.04.2020 08:43
аминь

парадокс.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
09:05
Военные отработали эвакуацию раненных на вертолетах в горах Алтая 0
08:37
В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране 2
08:05
Зона распада. Как чернобыльская авария опустошила город и ускорила крушение СССР 2
07:36
Американская пара спасла утят из канализации и сделала из этого захватывающую историю 1
07:07
Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19 13
06:33
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года 8
06:02
Грозы и град накроют Алтайский край 1
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 10
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 2
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 1
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 6
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 5
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 29
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 3
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 43
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 3
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 6
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 2
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 12
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 65
08:48
Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции 13
08:33
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 1
08:06
Огонь со всех сторон. В Алтайском крае в пожарах погибли уже сотни гектаров леса 11
07:37
На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП 4
07:08
Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции? 2
06:32
Самый грустный пес на свете. В интернете нашли символ одиночества в самоизоляции 5
06:01
Грозы придут в Алтайский край 25 апреля 1
23:33
Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай 3
23:16
Набиуллина назвала негативные последствия раздачи денег населению в период пандемии 33
22:48
Высокая стоимость и низкая безопасность. Исследователи оценили транспорт Барнаула 1
22:14
На картошку и пробежку. СПЧ просит разрешить россиянам гулять на майские праздники 1
21:41
Автомобиль колесом провалился под асфальт в Барнауле 1
21:11
Дома-интернаты изолировали в Алтайском крае 5
20:37
Виктор Томенко направил дополнительную группу медиков в Змеиногорск 1
20:02
Карта распространения COVID-19 в Сибири. Инфографика 0
19:45
Томенко принес соболезнования семье скончавшегося мужчины, зараженного коронавирусом 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.