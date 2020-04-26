В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране

В Санкт-Петербурге сотрудники отдела вневедомственной охраны задержала мужчину, который совершил кражу из гипермаркета. Злоумышленник взял товар на сумму около пятисот рублей и проследовал мимо кассы к выходу. Скрыться ему не удалось — вскоре его поймали сотрудники Росгвардии.

При проверке по базе данных оказалось, что злоумышленника разыскивают в Алтайском крае. Ранее его приговорили к обязательным работам за совершение кражи, однако трудиться вор не стал и предпочел скрыться.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, мужчину передали полицейским, которые оповестили своих алтайских коллег о поимке беглеца.

Ранее amic.ru писал, что барнаульская полиция помогла питерским коллегам задержать телефонного террориста из Северной столицы. Мужчина позвонил в колл-центр ВТБ в Барнауле и заявил, что собирается взорвать отделение банка в Санкт-Петербурге. Информацию передали питерским стражам порядка, которые и задержали звонившего.